Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по итогам очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны, которое прошло 14 мая.

Ролик появился в соцсетях главы государства.

По словам президента, результатами заседания стали важные решения для страны и, вероятно, "сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа".

В первую очередь Зеленский назвал применение персональных санкций против 557 воров в законе.

"Накануне Дня науки в Украине были отмечены не только наши выдающиеся ученые, но и представители так называемых неклассических наук. Прежде всего это люди, которые являются профессорами по нарушению Уголовного кодекса - так называемые воры в законе и криминальные авторитеты. После одобрения соответствующего закона о ворах в законе, стратегии борьбы с организованной преступностью и девяти месяцев работы введены персональные санкции против 557 воров в законе, известных в мире. Большинство из них находятся сейчас не в Украине, а число тех, кто находится в Украине на воле, уменьшилась вдвое - с 34 до 17 человек", - сказал президент.

"Сегодня СНБО сделал все, чтобы эта цифра равнялась нулю", резюмировал Зеленский.

Как писала "Страна", сегодняшнее заседание СНБО прошло после перерыва длиной в месяц.

На предыдущем заседании СНБО, которое состоялось 15 апреля, Совет утвердил вторую часть санкционного списка "контрабандистов", в которую попали 12 человек.