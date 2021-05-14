Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который запрещается героизацию и содействие нацистской идеологии. В белорусское законодательство будут введены термины "нацистские преступники" и "пособники нацистских преступников".

Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

Закон "О недопущении реабилитации нацизма" запрещает оправдание нацистской идеологии и содействие ей в любой форме, в частности финансирование. Документ распространяется на иностранные организации, в том числе и в Интернете, которые пропагандируют героизацию нацизма.

"В законе определены правовые нормы и методы этого противодействия, профилактики. Закон настолько сбалансирован, что он позволяет всеми формами и методами, которые есть в правовом государстве, выявлять и профилактировать попытки реабилитации нацизма", - заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед.

Напомним, в 2019 году Лукашенко ввел уголовную ответственность за оправдание нацизма. Также к запрещенной символике было отнесено: бандеровская символика, включающая в себя черно-красный флаг УПА, герб батальона "Азов", портреты Бандеры и Шухевича, разновидности свастик и рун, которые использовали нацисты и их союзники.

Также "Страна" сообщала, что на День Победы полиция Украины открыла 17 уголовных дел за коммунистическую и нацистскую символику.