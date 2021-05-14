Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что подозрение в организации обстрела телеканала "112 Украина" в июле 2019 года получил бывший депутат Семен Семенченко.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 14 мая.

"Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, Семенченко, вместе с сообщником, провел разведку местности вблизи здания телеканала. Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения.

Кроме того, Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, которые нужны для совершения преступления.

"По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать.

Вместо этого, для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт за обстрел здания телеканала из противотанкового гранатомета", - рассказали в СБУ.

Как сообщается, во время санкционированных судом обысков по местам проживания фигурантов дела в столице и Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали в ходе совершения преступления.

Сейчас последним сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Подозрение Семену Семенченко прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Установили эту связь, судя по фото СБУ, по камерам наблюдения. В таком случае возникает вопрос - а почему тогда два года не могли определить, кто стрелял? Не доходили руки видео обработать?

Или же просто сейчас узнику Лукьяновского СИЗО Семену Семенченко переложили сделку - ты берёшь на себя вину, потом даёшь показания, что заказал тебе обстрел Медведчук, после чего ты выходишь на свободу, а против Медведчука открывается новое уголовное дело? Проследим за развитием ситуации", - пишет канал.

Напомним, 13 июля около 4:00 неизвестные обстреляли из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина".

"Страна" подробно писала о том, кто стрелял по каналу 112 и почему не реагирует власть.

Сегодня ОГПУ сообщил, что в обстреле здания украинского телеканала "112 Украина" в 2019 году подозревают бывшего народного депутат Украины и двух сообщников. Судя по фабуле, речь шла о Семене Семенченко, который с марта находится в СИЗО по делу о создании частной военной компании.