С 14 мая Греция разрешила въезд в страну гражданам Украины. Условия для въезда в страну предусматривают заполнение путешественниками электронной формы PLF (Passenger Locator Form) за 24 часа до пересечения границы.

Об этом сообщает посольство Украины в Греции.

Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которая автоматически направляется пассажиру по электронной почте системой, считается необходимым проездным документом, указали в посольстве. Данная форма PLF с QR-кодом считается необходимой для въезда на любом въездном пункте.

Также необходимо:

представление сертификата о прививке от Covid-19, сделанного минимум за 14 дней до въезда (на английском языке).

В сертификате о прививке должно быть имя туриста, указанное в паспорте, тип введенной вакцины, количество доз и дата их введения, или отрицательный результат лабораторного исследования на Covid-19 методом ПЦР, который проводился в течение последних 72 часов до прибытия в Грецию сертифицированной лабораторией.

или же представление сертификата о перенесенной болезни или положительный диагноз тестами ПЦР или антигена от двух до девяти месяцев после болезни.

Эти пункты обязательно также распространяется на несовершеннолетних от пяти лет и старше.

Посольство сообщило, что указанные выше документы для въезда подаются туристами персоналу греческой полиции, или представителям Генерального секретариата гражданской защиты для проверки подлинности и обоснованности.

Воздушные и судоходные компании, а также автомобильные и железнодорожные транспортные компании обязаны проверить туриста перед посадкой, подтвердить наличие у него необходимых документов, указанных в пунктах 1 и 2, и в случае нарушения этого обязательства, обязательстве репатриировать пассажира за собственные средства.

По прибытии в пункт пропуска через государственную границу Греции возможно выборочное проведение тестирования на SARS-CoV-2. В случае положительного результата тестирования инфицированные лица будут находиться на 14 дня карантине в определенных правительством местах.

Въезд граждан возможен через:

международные аэропорты Греции;

морские порты Патры, Игуменица, Керкира;

сухопутные пограничные пункты пропуска Промахонас и Орменио (круглосуточно); Эвзони (с 7:00 до 23:00).

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