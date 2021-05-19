Бывшего командира батальона "Донбасс", экс-нардепа Семена Семенченко, арестованного по делу о создании частной военной компании, теперь подозревают еще и в обстреле телеканала "112 Украина" в 2019 году.

Несколько дней назад ему сообщили о подозрении в совершении террористического акта.

После этого Семенченко попал в кардиореанимацию, однако уже сегодня присутствовал на заседании суда об изменении меры пресечения по делу о создании ЧВК.

Появление в этом деле бывшего нардепа стало весьма неожиданным. И совпало с двумя важными процессами.

Во-первых, уголовным делом на самого Семенченко по другой статье. Во-вторых - с делом против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, чей соратник Тарас Козак является владельцем обстрелянного канала.

"Страна" разбиралась в этой истории.

Как обстреляли канал "112 Украина"

Телеканал "112 Украина" обстреляли из гранатомета в ночь с 12 на 13 июля в 2019 году. Снаряд повредил фасад здания, а также пробил стену и попал на лестничную клетку.

Последствия обстрела

Инцидент произошел на улицу Дегтяревской в Киеве, где расположен офис телеканала. Полиция обнаружила неподалеку отстрелянный тубус гранатомета.

Тубус гранатомета возле телеканала

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва, от которого посыпались куски стены.

Месть за фильм?

Обстрелу предшествовал "наезд" на телеканал за намерения показать фильм Оливера Стоуна о войне и Майдане. А также за желание провести телемост с каналом "Россия 1".

По этому поводу даже собрался СНБО. Параллельно журналистов атаковали сторонники Стерненко и "Нацкорпуса", они ходили пикетировать канал и собирались сделать это снова.

После угроз со стороны националистов коллектив "112 Украина" обратился к правоохранительным органам с требованием защитить канал от возможной атаки националистов. На следующий день произошел обстрел. В итоге фильм Оливера Стоуна решили не показывать. Отменили и телемост.

Что характерно, президент Зеленский обстрел одного из крупнейших новостных телеканалов страны проигнорировал. Хотя при этом комментировал инциденты с журналистами других СМИ, которые выглядели куда более невинно, чем стрельба из гранатомета в центре столицы.

Делом занялась СБУ, которая стала расследовать эту историю как террористический акт. Однако два года по этому делу не было никаких движений.

При этом националисты не скрывали удовлетворения от произошедшего. Так, экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош похвалил "неизвестных патриотов", которые атаковали телеканал.

Как в этой истории появился Семенченко?

Спустя почти два года в СБУ сообщили, что в обстреле подозревают бывшего нардепа Семена Семенченко и двух сообщников. Им сообщили о подозрении по факту террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Кто эти сообщники - неизвестно. Но, как выяснили правоохранители, к преступлению фигурант привлек двух участников вооруженного формирования, которое находится у него в подчинении. К слову, именно за создание частной военной компании бывший комбат сейчас арестован и находится в СИЗО (о чем еще скажем ниже).

Люди Семенченко якобы провели разведку местности рядом со зданием телеканала, чтобы отследить наличие камер видеонаблюдения и выбрать оптимальный способ совершения теракта, а также пути отхода с места преступления.

Также Семенченко передал деньги для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

Сначала у телеканала собирались взорвать автомобиль, нашпигованный взрывчаткой. Но потом исполнители убедили Семенченко, что лучше будет обстрелять здание из противотанкового гранатомета.

В ходе обысков у фигурантов обнаружили и изъяли транспорт и другие средства, которые использовались при совершении преступления.

Кадры из видео, на которых виден исполнитель теракта

Реакция Семенченко на новое подозрение

Напомним, что с марта Семен Семенченко находится под стражей. Бывший нардеп, как считает СБУ, организовал работу частной военной компании, которые в Украине вне закона. И даже якобы готовил теракты.

После того, как в СБУ заявили о подозрении, Семенченко не заявил прямо, что непричастен к теракту. А лишь сказал, что доказательств для нового подозрения недостаточно.

"Доказательством моей вины, указанной в подозрении, является моя публикация в FB (с требованием к президенту закрыть телеканал NewsOne - Ред.) и свидетельство уголовного провокатора - того самого, который в километре от ветеранской базы закопал оружие, а затем выступал на камеру вместе с СБУ", - заявил экс-комбат.

Также он сказал, что пока Виктор Медведчук, который обвиняется в госизмене, "смеется над правосудием, сидя дома", сам Семенченко "коллекционирует обвинения в одиночной камере".

Этот же тезис Семенченко повторил сегодня на суде по избранию меры пресечения, которая скоро истекает.

"Считаю, что нужно провести очную ставку с Медведчуком, который был закрыт после санкций СНБО в том числе и за финансирование терроризма. Если меня обвиняют в обстреле финансистов терроризма и тех кто привел войну на нашу землю. Предлагаю провести мне с Медведчуком очную ставку. Однако я нахожусь в камере, а он издевается над страной на домашнем аресте",- сказал экс-нардеп.

Повторимся, оба раза Семенченко нигде не сказал прямо, что не имеет отношения к обстрелу телеканала.

Что означает появление комбата в этом деле?

Есть три версии того, что происходит.

1. С одной стороны, все может вполне быть так, как указывает СБУ.

Когда на Семенченко завели первое дело по ЧВК, дома у его соратников прошли обыски. Во время которых могли найти некие улики, имеющие отношение к обстрелу телеканала.

Учитывая, что теракт исполнял скорее всего кто-то из националистов (как это повелось в последние годы), то такой вариант, конечно, весьма вероятен.

2. В то же время нельзя не отметить ряда совпадений.

История с телеканалом всплыла после того, как Семенченко попал под уголовный пресс властей по другому делу. А также - после обвинений в госизмене в адрес Виктора Медведчука.

В связи с чем родилась еще одна версия - дело вешают на Семенченко, чтобы он дал показания в обмен на выход на свободу: мол, обстрел заказал сам Медведчук. Чтобы таким образом получить компромат на главу политсовета "Оппозиционной платформы".

Впрочем, пока Семенченко не показывает признаков такой сделки, говоря о том, что улики против него сфальсифицированы. Семен ведет крайне агрессивную линию против Медведчука, как бы намекая, что никаких заказов от него принимать априори не мог.

3. Поэтому есть и третья версия случившегося. На экс-комбата решили повесить этот теракт безотносительно Медведчука - а просто потому, что появился удобный повод "раскрыть висяк".

Для этих целей использовали Семенченко, который, во-первых, и уже впал в немилость и явно "идет на посадку". И за которого, что еще важнее, не вступится посольство США.