Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три итога заседания СНБО, из-за которых у "работавших против народа Украины" могут, , по мнению президента, "произойти сердечные приступы"

Об этом говорится в сообщении президента Украины Владимира Зеленского по итогам заседания.

"Страна" публикует текст обращения президента полностью:

Дорогие граждане Украины!

Только что завершилось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Традиционно его результатам стали важные решения для страны и сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа.

Накануне Дня науки в Украине были отмечены не только наши ведущие ученые, но и представители так называемых неклассических наук. Прежде всего это лица, которые являются профессорами с нарушением Уголовного кодекса - так называемые воры в законе и криминальные авторитеты.

После принятия закона о ворах в законе, стратегии борьбы с организованной преступностью и девяти месяцев работы применены персональные санкции против 557 воров в законе, известных сейчас в мире. Большинство из них находится не в Украине. А число тех, кто находится в Украине на свободе, уменьшилось вдвое: с 34 до 17 человек. Сегодня мы сделали все, чтобы эта цифра равнялась нулю. В ближайшее время и навсегда.

Ко всем этим лицам применены: блокировка активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении или отмене визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворения. Одним словом: тем, кто не в Украине, нечего сюда приезжать. Тем, кто в Украине - нечего здесь задерживаться.

То же касается и другого звена этого мира - лидеров преступных группировок, так называемых криминальных авторитетов. Мы - гостеприимная страна, но не для 111 иностранцев - это криминальные авторитеты, к которым сегодня применена такая же пакет санкций. Мы не говорим вам "до свидания", мы говорим "прощай".

Также сегодня мы рассмотрели неотложные меры по дальнейшей биологической безопасности Украины, защиты Украины в киберпространстве и создания кибервойск Украины.

Кроме того, сегодня мы коснулись важного вопроса - это государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также лица, в пользовании которых они находятся. В целом речь о почти 400 гектаров заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.

В конце 2014 года, во времена бывшего Президента и согласно постановлению правительства, было отменено перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Что, на первый взгляд, выглядит неплохо, а на самом деле - легализует пребывание на этих землях и в резиденциях, за очень символическую плату, ряда непонятных лиц. Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, люди по фамилии Пискун, Ландик, Васюник, министры Януковича - Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Зубко и даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин.

Эти и ряд других людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение затрат на ремонт в размере 50 процентов и за символическую плату могли там жить. Сегодня мной поставлена ​​задача провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато большое переселение этих народов.

Напоследок, дорогие украинцы, хочу подытожить и сегодняшнее заседание, и все резонансные события этой недели всего несколькими словами.

Приветствую всех! Весна пришла, - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы государства.

Напомним, в пятницу, 15 мая, после месячного перерыва, прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На прошлом заседании СНБО, которое состоялось 15 апреля, Совет утвердил вторую часть санкционного списка "контрабандистов", в которую попали 12 человек. Кроме того СНБО ввел санкции против 95 компаний. Мы приводили полный список.

Также "Страна" сообщала, что на следующем заседании СНБО могут ввести санкции против пяти народных депутатов Украины. Внутренние санкции к парламентариям могут быть применены из-за их двойного гражданства и коммерческой деятельности аффилированных к ним структур.

Кроме того, на заседании планировали рассмотреть повышение тарифов на коммунальные услуги. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов попросил Кабмин подготовить информацию о тарифах и владельцах энергетических и газовых компаний.