В понедельник, 17 мая, Верховная Рада Украины вернется к работе после длительных выходных. Вероятно на пленарной неделе пройдет и внеочередное заседание парламента.

Об этом сообщает глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Коалиция обещала принять все необходимые законопроекты-"маяки" для получения международной помощи. Вот в День Вышиванки (четверг, 20 мая - Ред.) будет длинное внеочередное заседание по МВФ/Макрофину", - сообщил нардеп.

Повестка Верховной Раду Украины на ближайшую неделю:

Вторник:

законопроект о продаже земли через е-аукционы №2195

стимулы для развития крафтовых пивоварен, законопроекты №5118, №5119

Среда:

отмена перевода часов, законопроект № 4201

посылки из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора, законопроекты №4278, №4279

запрет продажи лекарств детям законопроект №5123 и альтернативный документ №5123-1

изменения в индексации пенсий, законопроект № 4668

антитабачный закон №4358

публикация поименного голосования в местных советах, документ №4256

создание ТСК по "вагнеровцам", законопроект №4105

военное капеланство, документ №4626

Четверг:

блок аграрных законопроектов

Пятница:

изменения в закон про НАБУ, в том числе формирование конкурсной комиссии, законопроект №5459

налогообложение азартных игр, документ №2713 и альтернативные

защита академической доброчестности, законопроект №3758

законопроект про запрет "пакетов с пакетами" №2051-1

"Ну и ждем же решения Коалиции по Степанову. Напоминаю, что подписи на внеочередное заседание по его увольнению уже давно собраны", - добавил нардеп.

Напомним, разговоры об отставке министра здравоохранения Украины Максима Степанова ходят уже достаточно давно.

Также "Страна" сообщала, что в понедельник, 17 мая, отставку Степанов обсудит фракция "Слуга народа".