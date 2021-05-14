Отмена перевода часов, НАБУ, "вагнеровцы" и посылки до 150 евро. Чем займется Рада на следующей неделе
В понедельник, 17 мая, Верховная Рада Украины вернется к работе после длительных выходных. Вероятно на пленарной неделе пройдет и внеочередное заседание парламента.
Об этом сообщает глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
"Коалиция обещала принять все необходимые законопроекты-"маяки" для получения международной помощи. Вот в День Вышиванки (четверг, 20 мая - Ред.) будет длинное внеочередное заседание по МВФ/Макрофину", - сообщил нардеп.
Повестка Верховной Раду Украины на ближайшую неделю:
Вторник:
- законопроект о продаже земли через е-аукционы №2195
- стимулы для развития крафтовых пивоварен, законопроекты №5118, №5119
Среда:
- отмена перевода часов, законопроект № 4201
- посылки из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора, законопроекты №4278, №4279
- запрет продажи лекарств детям законопроект №5123 и альтернативный документ №5123-1
- изменения в индексации пенсий, законопроект № 4668
- антитабачный закон №4358
- публикация поименного голосования в местных советах, документ №4256
- создание ТСК по "вагнеровцам", законопроект №4105
- военное капеланство, документ №4626
Четверг:
- блок аграрных законопроектов
Пятница:
- изменения в закон про НАБУ, в том числе формирование конкурсной комиссии, законопроект №5459
- налогообложение азартных игр, документ №2713 и альтернативные
- защита академической доброчестности, законопроект №3758
- законопроект про запрет "пакетов с пакетами" №2051-1
"Ну и ждем же решения Коалиции по Степанову. Напоминаю, что подписи на внеочередное заседание по его увольнению уже давно собраны", - добавил нардеп.
Напомним, разговоры об отставке министра здравоохранения Украины Максима Степанова ходят уже достаточно давно.
Также "Страна" сообщала, что в понедельник, 17 мая, отставку Степанов обсудит фракция "Слуга народа".