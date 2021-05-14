Литва выделит 200 тыс. доз вакцины от коронавируса для стран Восточного партнерства. Половина из них достанется Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в Твиттере.

"Правительство Литвы только что подтвердил 200 000 вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украиной - 100 000 вакцин, Грузии - 15 000 и Молдове – 11 000. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими", - написал Ландсбергис в пятницу.

Отметим, что министр не уточнил, какая именно вакцина будет передана Украине, а также сороков ее предоставления.

Напомним, в конце февраля Ландсбергис заявил, что Литва готова поделиться с Украиной излишками вакцины от коронавируса, когда появится такая возможность.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал на следующую неделю прибытие в Украину новой партии вакцин Pfizer.

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