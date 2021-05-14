Литва отправит Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса
Литва выделит 200 тыс. доз вакцины от коронавируса для стран Восточного партнерства. Половина из них достанется Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в Твиттере.
"Правительство Литвы только что подтвердил 200 000 вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украиной - 100 000 вакцин, Грузии - 15 000 и Молдове – 11 000. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими", - написал Ландсбергис в пятницу.
Отметим, что министр не уточнил, какая именно вакцина будет передана Украине, а также сороков ее предоставления.
Напомним, в конце февраля Ландсбергис заявил, что Литва готова поделиться с Украиной излишками вакцины от коронавируса, когда появится такая возможность.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал на следующую неделю прибытие в Украину новой партии вакцин Pfizer.
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