Одесский апелляционный суд, в котором слушалось дело о похищении человека, принял решение оставить Сергея Стерненко под домашним арестом.

Об этом сообщил корреспондент "Страны"

Адвокаты Стерненко и он сам просили суд изменить меру пресечения и дать ему возможность жить в Киеве. Также к суду с просьбой о взятии Стерненко на поруки просит нардеп Голоса Роман Лозинский.

В итоге суд отказал во всех требованиях.

Суд назначил следующее заседание по Стерненко на четверг 20 мая в 14.30

Отметим, что сегодняшнее заседание - уже третье, на котором рассматривается жалоба адвокатов Стерненко на приговор радикалу. Прошлые состоялись 16 и 23 апреля.

Ранее "Страна" писала, что в пятницу, 14 мая, Одесский областной апелляционный суд продолжил рассматривать апелляцию радикала Сергея Стерненко на семилетний приговор, который он получил по делу о похищении и пытках человека.

Судьи должны были либо утвердить, либо отменить приговор.

Напомним, после прошлого заседания, 23 апреля, соратники радикала Стерненко начали готовиться к протестам, чтобы "не дать посадить его за решетку". Причиной послужило то, что суд согласился включить в дело доказательства от прокуроров. Впрочем, оказалось, что они сугубо процессуальные и свидетельствуют, что материалы обвинения были собраны законно.

Приговор по делу о похищении Сергея Щербича, а также пытках и вымогательстве, который Стерненко получил 23 февраля, - семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества. Именно его сегодня пытались оспорить адвокаты..