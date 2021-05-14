Сегодня, 14 мая, в Измаиле Одесской области водитель привез пассажира на железнодорожный вокзал, после чего достал обрез охотничьего ружья и выстрелил себе в голову.

Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника водитель привез пассажира на вокзал, тот сел в поезд и уехал. После этого, все еще будучи за рулем, водитель достал обрез и выстрелили себе в голову. На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции, они выясняют личность самоубийцы.

Напомним, в Кировоградской области 20-летний парень вернулся из армии и застрелился. В предсмертном видео он рассказал, что причиной стал бывший сослуживец, который заставил его взять кредиты на 25 тысяч гривен. Самоубийство парень совершил из самостоятельно сделанного ружья.

Также "Страна" сообщала, что во Львове патрульный полицейский сразу после построения выстрелил себе в голову. Было это самоубийство или неосторожное обращение с оружием неизвестно, мужчине было сорок лет, более 19 из них он провел на службе.