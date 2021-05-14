Экс-нардепа подозревают в обстреле канала 121. Фото: zagittya.com.ua

В обстреле здания украинского телеканала "112 Украина", который произошел в 2019 году, подозревают бывшего народного депутат Украины и двух сообщников. 

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу, 14 мая. 

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора организатору – бывшему народному депутату Украины и двум исполнителям обстрела здания украинского телеканала сообщено о подозрении по факту террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, экс-нардеп в июле 2019 года организовал обстрел здания украинского телевизионного канала из противотанкового гранатомета. Для этого он привлек двух участников подчиненного ему не предусмотренного законами Украины вооруженного формирования.

Пост ОГПУ в Телеграме

Судя по фабуле речь идёт о Семене Семенченко, который с марта уже и так находится под стражей.

При этом, по данным следствия, первоначально планировалось взорвать около телеканала машину со взрывчаткой.

Напомним, 13 июля около 4:00 неизвестные обстреляли из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина"

Ранее "Страна" подробно писала о том, кто стрелял по каналу 112 и почему не реагирует власть.

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