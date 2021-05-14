В обстреле здания украинского телеканала "112 Украина", который произошел в 2019 году, подозревают бывшего народного депутат Украины и двух сообщников.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу, 14 мая.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора организатору – бывшему народному депутату Украины и двум исполнителям обстрела здания украинского телеканала сообщено о подозрении по факту террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, экс-нардеп в июле 2019 года организовал обстрел здания украинского телевизионного канала из противотанкового гранатомета. Для этого он привлек двух участников подчиненного ему не предусмотренного законами Украины вооруженного формирования.

Судя по фабуле речь идёт о Семене Семенченко, который с марта уже и так находится под стражей.

При этом, по данным следствия, первоначально планировалось взорвать около телеканала машину со взрывчаткой.

Напомним, 13 июля около 4:00 неизвестные обстреляли из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина".

Ранее "Страна" подробно писала о том, кто стрелял по каналу 112 и почему не реагирует власть.