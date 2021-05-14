Кабинет министров Украины предложил членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" остаться на своих постах еще на год.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с послами G-7 и представительства ЕС в Украине в пятницу.

По словам главы правительства, Украина готова подписать контракты с членами набсовета на тот же срок, что и с главой правления НАК.

"Членам набсовета "Нафтогаз Украины" поступило предложение от акционера остаться на год. За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый НС, а уже после этого - конкурс на нового СЕО компании. Правительство готово сделать шаги навстречу ради того, чтобы обеспечить стабильность компании в этот переходный период", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, 30 апреля весь набсовет НАК "Нафтогаз" ушел в отставку после встречи с новым главой правления компании Юрием Витренко, которого назначил Кабинет министров. Решение об увольнении предыдущего руководителя, Андрея Коболева, было жестко раскритиковано Госдепом США.

Как сообщалось, накануне глава Офиса президента Андрей Ермак отчитался послам G7, что "Нафтогаз" подписал в Витренко контракт на 12 месяцев.

Также мы сообщали, что Витренко назвал набсовет "Нафтогаза" некомпетентным и заявил, что там нет ни одного специалиста по добыче.