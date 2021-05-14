"Слуги народа" сообщили, что во время обысков у главы исполнительного комитета партии "УДАР", многолетнего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного обнаружили крупные суммы наличных денег, документы и другие вещи. По словам пар которые подтверждают его причастность к "серым" схемам в структурах столицы.

В партии власти считают, что городской глава был в курсе происходящего.

Об этом сообщила народный депутат от "СН" Юлия Гришина в своем Telegram-канале в пятницу, 14 мая.

"Уже установлено, что в городских структурах "крутили" десятками миллионов гривен, было много махинаций. И сейчас следственные действия по фактам махинаций продолжаются. Правоохранители должны проанализировать, как это все работало, что знал мэр, сколько всего убытков нанесли городскому бюджету?

Чтобы вы понимали, проблема не только в фамилиях Кличко и Палатный или других. Это вообще вопрос системы, которая должна быть чистой и работать в интересах киевлян, а не "на карман" определенных лиц", - считает "слуга народа".

Напомним, 12 мая из-за ущерба бюджету на 19,5 млн грн прошли обыски у Артура Палатного. Кроме того, прошли массовые обыски в коммунальных предприятиях Киева и в департаментах Киевской городской государственной администрации, по итогам было сообщено о подозрении 11 лицам.

При этом сам Виталий Кличко назвал обыски "налетами", которые якобы были одобрены на высшем уровне центральной власти.

"Страна" подробно разбиралась, что ожидает мэра столицы после вала уголовных дел против киевской власти.