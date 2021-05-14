В четверг, 13 мая, 15-летний россиянин пытался пешком незаконно пересечь границу в Харьковской области. В Украину он шел в поисках лучшей жизни.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Восточного управления Госпогранслужбы Украины.

О неизвестном, который движется от российско-украинской границы вглубь страны, пограничникам Харьковского отряда сообщил местный житель.

"Пограничный наряд, который сразу выдвинулся в указанный район, остановил парня. Оказалось, что он незаконно пересек границу в районе населенного пункта Малые Проходы. Документов, удостоверяющих его личность, у парня не было", - сообщили пограничники.

Парень сказал, что ему недавно исполнилось 15 лет, он гражданин РФ и направляется из Ленинградской области РФ в Украину в поисках лучшей жизни. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности парня.

Напомним, "Страна" писала о том, как украинец пытался в обход пунктов пропуска пронести в Россию почти три килограмма наркотиков.

Также мы сообщали, что в Украину хотели контрабандой пронести 20 спортивных голубей из России.