15-летний российский подросток пошел в Украину в поисках лучшей жизни. Но его планам помешали пограничники
В четверг, 13 мая, 15-летний россиянин пытался пешком незаконно пересечь границу в Харьковской области. В Украину он шел в поисках лучшей жизни.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Восточного управления Госпогранслужбы Украины.
О неизвестном, который движется от российско-украинской границы вглубь страны, пограничникам Харьковского отряда сообщил местный житель.
"Пограничный наряд, который сразу выдвинулся в указанный район, остановил парня. Оказалось, что он незаконно пересек границу в районе населенного пункта Малые Проходы. Документов, удостоверяющих его личность, у парня не было", - сообщили пограничники.
Парень сказал, что ему недавно исполнилось 15 лет, он гражданин РФ и направляется из Ленинградской области РФ в Украину в поисках лучшей жизни. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности парня.
Напомним, "Страна" писала о том, как украинец пытался в обход пунктов пропуска пронести в Россию почти три килограмма наркотиков.
Также мы сообщали, что в Украину хотели контрабандой пронести 20 спортивных голубей из России.