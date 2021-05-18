Сегодня наступает 8-й лунный день, когда растущая Луна будет находиться в созвездии Льва. Это благоприятный день для важных изменений, внутренней решительности и эмоциональной стабильности. Звезды не рекомендуют сегодня выносить свои отношения напоказ, а радостью лучше делиться только с самыми близкими. Постарайтесь не публиковать в соцсетях совместные фотографии с любимыми, снимки с отдыха или отпуска, чтобы не сглазить свою удачу. Руководствуйтесь принципом о том, что "счастье любит тишину" и держите в тайне свои планы на будущее.

Астрологи называют три знака Зодиака, которые сегодня могут неожиданно получить ценный подарок. Это Близнецы, Лев и Рыбы.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Женщинам-Близнецам может поступить предложение о замужестве. Возможно, вы получите презент в виде украшения или обручального кольца. Важно не раздумывать над решением, а сразу соглашаться на союз. Остальным представителям воздушной стихии астрологи советуют подумать над отпуском, не сдерживать себя в поездках. Обозначьте цель и начните принимать серьезные решения, чтобы успеть отдохнуть вовремя, не дожидаясь выгорания или нервного срыва. Можете обратиться за помощью к знакомым, которые дадут дельный совет.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня представители этого огненного знака зодиака получат подарок со стороны мужчины. Причем такое внимание будет совсем неожиданным. Вероятно, такое содействие мотивирует вас навести порядок в рабочих делах и продвинуться по карьерной лестнице. Главное - не бойтесь радикальных изменений, будьте открыты предложениям, общайтесь с людьми и рискуйте ради результата. Выкладывайтесь на максимум, не обращая внимания на мелкие неурядицы. Коллеги будут максимально вас поддерживать.

Рыбы (22.06 - 22.07)

Вы часто радуете подарками друзей и знакомых, не забываете делать сюрпризы и себе, покупая новую одежду или парфюм. Однако сегодня праздник на вашей улице продлится дольше. Пришел ваш черед удивляться и восхищаться приятным сюрпризам. Этот день будет удачным для личных знакомств и открытий, участия в вебинарах, сотрудничества с рекламными агентствами. Звезды советуют вам проявить гибкость и открыться изменениям. Уделите внимание своим близким, которые нуждаются в поддержке. Сегодня все сложные вопросы будут решаться без лишних усилий.

Напомним, ранее "Страна" публиковала гороскоп всех знаков Зодиака на май о том, кому месяц принесет денежный успех, а для кого станет затратным.

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