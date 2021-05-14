Служба безопасности Украины (СБУ) провела оперативно-штабной сбор в Херсоне. Он был посвящен ситуации с безопасностью на административной границе с Крымом и проверке готовности Украины к практическим действиям в случае нападения России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В мероприятии также приняли участие представители СНБО, ВС, Государственной пограничной службы, прокуратуры в АР Крым и г.. Севастополь, Национальной полиции, ГБР, регионального отделения ФГИ, Государственной фискальной службы, Государственной миграционной службы, государственной потребительской службы, Укртрансбезпекы и другие.

Во время сбора проверяли готовность Украины практически действовать в случае нападения России вглубь суверенной территории. Уделили внимание противодействий нарастающим террористическим угрозам, разведке в приграничных с оккупированным полуостровом районах, гарантии защиты конституционных прав и свобод украинцев.

"Также, в соответствии с решениями СНБО Украины, участники рассмотрели вопросы обеспечения оперативной готовности к практическим действиям в случае возникновения кризисных ситуаций на временно оккупированной полуострове. В частности, отработаны вопросы применения специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических и физических лиц, причастных к финансированию террористической деятельности, содействию незаконно образованным формированием и органам управления, действующие на оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время сбора обсудили формирование доказательной базы и состояние раскрытия уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины и вооруженного конфликта на территории АР Крым и г.. Севастополь.

Напомним, на въезде в Харьков в рамках антитеррористических учений СБУ устраивает проверки машин.

Также сообщалось, что СБУ проведет масштабные учения в большинстве регионов Украины.