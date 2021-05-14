В рамках изменений в конституции в Беларуси предлагают ограничить законодательную функцию президента в части издания декретов.

Об этом заявил во время заседания Конституционной комиссии председатель КС Петр Миклашевич, передает БелТА.

По его словам, для усиления законодательной роли парламента из конституции предлагается исключить положения, которые предусматривают делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, которые имеют силу закона.

"Чтобы активно работал в этом направлении парламент. Это его основная функция. Поэтому вносятся такие предложения для того, чтобы парламентарии как представители народа, выясняя интересы, запросы наших граждан, оперативно принимали соответствующие законы, которые должным образом регулировали те или иные общественные отношения", - объяснил Миклашевич.

Также предлагается забрать у президента право издавать по своей инициативе либо по предложению правительства временные декреты, имеющие силу закона.

Напомним, в августе 2021 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности передать свои полномочия, но лишь после того, как будет принята новая конституция.

Также мы сообщали, что Лукашенко заявил о готовности провести досрочные выборы президента в Беларуси "параллельно с американцами".