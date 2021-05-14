СНБО после месячного перерыва собрался на заседание и ввел новый пакет санкций. Самая крупная группа, которая под них попала - это воры в законе и криминальные авторитеты.

Им заблокировали все активы в Украине и запретили въезжать в страну. При этом список фамилий, в котором их около 700, пока не опубликован.

"Страна" рассказывает, что известно о новых санкциях и какова ситуация с криминальными "королями" в Украине.

Что заявил Зеленский о ворах в законе

Президент опубликовал видео, на котором рассказал, что ввел санкции против более чем 557 воров в законе.

Списка фамилий пока нет. Но большинство из них, сказал, Зеленский не в Украине. У нас в стране сегодня 17 "законников" - за год это количество снизилось вдвое.

Санкции включают запрет на гражданство, въезд, требование депортации и блокировка всех активов. То же самое коснулось и 111 иностранцев, которые находятся в Украине и кого власти считают криминальными авторитетами.

Приводим дословно, что сказал Зеленский.

"Накануне Дня науки в Украине были отмечены не только наши ведущие ученые, но и представители так называемых неклассических наук. Прежде всего это лица, которые являются профессорами по нарушению Уголовного кодекса - так называемые воры в законе и криминальные авторитеты.

После принятия закона о ворах в законе, стратегии борьбы с организованной преступностью и девяти месяцев работы применены персональные санкции против 557 воров в законе, известных сейчас в мире.

Большинство из них находится не в Украине. А число тех, кто находится в Украине на свободе, уменьшилось вдвое: с 34 до 17 человек. Сегодня мы сделали все, чтобы эта цифра равнялась нулю. В ближайшее время и навсегда. Ко всем этим лицам применены: блокировка активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении или отмене визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворения.

Одним словом: тем, кто не в Украине, нечего сюда приезжать. Тем, кто в Украине - нечего здесь задерживаться.

То же касается и другого звена этого мира - лидеров преступных группировок, так называемых криминальных авторитетов. Мы - гостеприимная страна, но не для 111 иностранцев - это криминальные авторитеты, к которым сегодня применен такой же пакет санкций. Мы не говорим вам "до свидания", мы говорим "прощай"".

На брифинге в СНБО его секретарь Алексей Данилов добавил: "Вор в законе - это человек, который коронован в их среде, и он может раскороноваться и вернуться в общество после процедур, которые у них описаны".

Отметим, что многих специалистов сразу смутила цифра в 557 воров в законе.

Во всем мире, по данным главного редактора интернет-издания "Прайм Крайм", занимающегося освещением жизни уголовного мира, Виктории Гефтер, по состоянию на 2019 год их было всего 442.

Как Украина с ворами в законе боролась

Прошлым летом Рада приняла, а Зеленский подписал закон о борьбе с ворами в законе.

Официально он называется "О внесении изменений в уголовный кодекс Украины, относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом".

Основные положения документа таковы.

1. Вводится понятие "вора в законе".

Это "лицо, которое придерживается присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди лиц, совершивших уголовные преступления, руководит, координирует и / или организует деятельность преступного сообщества или его части или является участником такого сообщества".

Судя по этой формулировке, криминальный авторитет может не быть "коронован" по уголовным обычаям.

2. За создание или руководство преступной организацией "законникам" будут давать от 12 до 15 лет. За участие в такой организации любых преступных элементов - от 5 до 12 лет с конфискацией. Если участник - госслужащий, то ему дадут от 8 до 13 лет.

Под организацией понимается преступное сообщество в количестве от двух человек.

3. За раскаяние и сдачу сообщников ответственность снимается со всех, кроме самих "воров в законе".

4. Действие закона также распространяется на иностранных авторитетов. Что актуально для Украины, которая давно стала объектом криминальной миграции - в частности из Грузии и России, где такие законы уже приняты.

5. Устанавливается ответственность и для заказчиков услуг ОПГ. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.

По разным данным, в Украине на момент принятия документа насчитывалось от 30 до 50 воров в законе. Такой разброс в цифрах связан с тем, что авторитеты постоянно мигрируют между странами.

Юристы и криминалисты оценивали закон по-разному. Одни говорили, что он вынудит часть авторитетов покинуть страну. Другие считали, что формулировки в документе размыты, и реально работать он не будет.

При этом все наши собеседники оценивали влияние огранизованной преступности на высшие эшелоны власти как очень высокое. То же самое и по регионам страны: единственным "красным" городом, который не контролируется ворами в законе, является Харьков, как признавался недавно глава МВД Арсен Аваков.

Остальные регионы - "черные" - то есть там организованная преступность тесно срослась с властью и образует параллельные ей структуры "смотрящих" по тем или иным финансовым потокам.

Как рассказывал "Стране" бывший замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, в Украине два основных клана, управляемых авторитетами.

1. "Днепровский", его лидер вор Умка - в миру Сергей Олейник.

2. Второй клан – Андрея Недзельского или "Недели", он контролирует Западную и Центральную Украину.

Эти два клана враждуют между собой. Особенно сильно этот конфликт обозначился после избиения Недели в октябре 2019 года.

Остальные кланы менее мощные.

"Южный" клан, который контролирует вор Антик – Антимоз Кухилава, это Одесса и часть области. Основной бизнес – контрабанда, контроль над таможней, решение споров между местными предпринимателями.

Есть и запорожский клан, который контролирует вор по кличке Принц, он же Паата Чхартишвили. Под контролем Принца не только Запорожье, но и Кривой Рог, а также территория вплоть до Бердянска. Основной бизнес – отвалы местных заводов, откуда добывают ценные металлы, крышевание местных бизнесменов.

"Есть еще несколько региональных кланов. Есть также ряд воров, которые не принадлежат к основным кланам. Например, вор Лёра Сумской. Его "специализация" – контроль мест лишения свободы. Вор Полтава, вор Шарик. Все воры, которые не относятся к основным кланам, также играют роль "третейских судей", но криминальным "бизнесом" тоже занимаются", - рассказывал Аброськин.

Еще раньше, в 2019 году, полицейский публиковал "карту воров в законе" из Украины. По его словам, многие из указанных физически в стране не находятся и руководят бизнесом дистанционно. Особенно эта тенденция усилилась после принятия закона об авторитетах чуть менее года назад.

Правда, насколько это помогло обуздать организованную преступность - пока, откровенно говоря, неясно. А, учитывая, что сегодня против них ввели санкции - то это фактически признание провала в работе.

Почему сейчас ввели санкции против воров?

То есть с одной стороны проблема с авторитетными ворами в Украине действительно серьезная. Их влияние очень велико.

С другой - есть достаточно жесткий (по форме) закон, который позволяет бороться с высшими слоями криминалитета. И если даже он не помог, то не совсем понятно чем помогут санкции СНБО.

Особенно с учетом того, что большинство активов (особенно денежных) у воров в законе не оформлены легально. И вряд ли санкции как-то могут повлиять на воровские общаки.

Что же до депортаций или недопуска авторитетов в Украину - это происходит и сейчас. Иностранных уголовных королей регулярно высылают из страны или не пускают в нее.

То есть по большому счету мало что изменится. Поэтому скорее всего новый пакет санкций - чисто технический шаг для создания повода к очередной "перемоге".