Сегодня, 14 мая, прошло ровно три месяца с тех пор как харьковская пара влюбленных сковала себя цепью. Изначально Александр и Виктория планировали пробыть прикованными друг другу только этот срок, чтоб попасть в книгу рекордов Украины, однако в итоге решили оставить оковы.

Об этом пара сообщила в своем Instagram-аккаунте.

"Этот праздник(три месяца со дня, когда пара сковала себя цепью - Ред.) - очередной рубеж. Мы не будем подводить черту, делать выводы и рассуждать о них, так как не снимем цепь (думаю вы знаете, какие благие намерения мы преследуем) (вероятно речь идет о будущей женитьбе - Ред.)", - написали влюбленные.

В Instagram-историях Александр рассказал, что они проведут еще около месяца прикованными друг к другу, а потом собираются продать цепь на аукционе. Сколько покупатели готовы отдать за такой необычный лот он не сообщил.

"3 месяца, 89 дней, 2136 часов и 128160 минут наши любимые друг друга руки связаны цепью любви", - сообщили Виктория и Александр.

Напомним, в День всех влюбленных, 14 февраля 2020 года Александр и Виктория сковали свои руки цепью. В течение эксперимента они сталкивались с разными сложностями: у пары опухали руки, Виктория обнаружила раны на запястье. Однако это не заставило их снять цепь.

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