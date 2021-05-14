В пресс-службе министерства информации "Стране" сообщили, что информация насчет блокировки канала Дудя в Украине, которая сегодня распространяется по телеграмм-каналам — фейк.

"Министерство культуры и информационной политики Украины не отправляло никаких обращений в видеохостинг "YouTube" насчет блокировки этого канала",- заявили в пресс-службе.

Сегодня различные телеграм-каналы распространили информацию о том, Украина, якобы, обратилась в YouTube с просьбой заблокировать канал популярного российского блогера Юрия Дудя. Сообщалось, что он, якобы, как считают власти, является носителем официальной пропаганды и продвигает российские нарративы на соседние государства.

Как сообщалось, недавно Дудь попал в скандал после выпуска интервью с блогером украинского происхождения Ивангаем. В нем украинец назвал Путина сильнейшим человеком в мире, а также заявил о том, что был вынужден бежать из России из-за давления правоохранителей и своих проукраинских постов.

Спустя примерно полтора месяца Ивангай заявил, что Дудь вырезал из интервью его "главный месседж". Речь о заявлении, что его прабабушка была жертвой Голодомора, дедушка пострадал от НКВД, а "теперь Украина имеет войну с Россией".

В свою очередь Дудь заявил, что фрагменты интервью были вырезаны из уважения к зрителям и герою, поскольку он путался и не до конца мог сформулировать свою мысль. Также журналист опубликовал вырезанный фрагмент интервью с Ивангаем про Украину, Крым и Голодомор.