Власти взяли заправщков в двойное кольцо. Мы уже писали, что недавно Кабмин ввел декларирование цен на автомобильное топливо - если планируется повышение более чем на 1%, нужно предупреждать об этом Госпотребслужбу не менее чем за 20 дней.

А сегодня правительство пошло еще дальше, и ввело государственное регулирование наценок на топливо - не более 7 гривен на литр дизеля и 5 гривен на бензин.

То есть, получается, что будет действовать сразу два ограничения - и по декларированию (которое никто не отменял) и по граничным торговым наценкам.

По состоянию на сейчас, с учетом реальных цен на топливо на опте, цена бензина А-95 после запуска регулирования наценок не должна превышать 30,22 гривен за литр, а дизеля — 27,89 гривен. Такие ценники есть и сейчас, но далеко не на всех заправках.

Но это не значит, что цены на заправках тут же пойдут вниз, и не будут дальше расти.

"Если мировая цена на нефть и нефтепродукты рванет, а курс доллара вырастет, то вслед пойдут и ценники на АЗС, ведь регулируется только наценка, а не стоимость топлива. Да и на самом деле наценка выше 5-7 гривен на сегодняшний день есть только у премиальных сетей. Правда, если они не проигнорируют требование Кабмина (а такое вполне может быть, так как не прописана ответственность за нарушения) и снизят маржу, то будут вынуждены опускать ценники и другие сети - ведь бензин на премиальных и "обычных" АЗС не может стоить одинаково", — пояснил нам владелец сети Prime Дмитрий Леушкин.

"Страна" разбиралась, как будет работать госрегулирование на рынке нефтепродуктов, и снизятся ли цены на заправках.

Обрезали маржу

О декларировании цен на АЗС, которое ввел Кабмин, мы уже подробно писали. Тогда заправщики нашли сразу несколько лазеек - как можно обойти требование предупреждать о повышении цен более чем на 1% (порядка 27-30 копеек на литре) за 20 дней. К примеру, говорили о том, что можно переписывать ценники хоть каждый день, но менее чем на 1% или заявлять за 20 дней о гораздо большем подорожании, чем на 1% - так сказать, с запасом. А то и вовсе проигнорировать требование - ведь отвественности за это Кабмин не прописал, а качественно отследить, что делается на порядка 6,5 тысяч отечественных заправко власти вряд ли смогут, - поясняли нам в сетях.

Но никто не ожидал нового удара от властей - запуска госрегулирования. О том, что такое решение готовится стало известно буквально накануне его принятия - в четверг вечером. Тогда эксперты предупредили «завтра будет топливный "бабах". И действительно, в пятницу, 14 мая Кабмин на своем заседании принял постановление о введении госрегулирования цен на топливо.

В частности, были приняты изменения в постановление Кабмина №1236 от 9 декабря 2020 года, согласно которым на период действия карантина (то есть, до августа этого года, если карантин не продлят) устанавливаются предельные торговые наценки к средней цене дизеля (не выше 7 гривен на литр) и бензина (не более 5 гривен).

Средние цены - и бензина, и дизеля - будут устанавливаться на основании данных системы Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду. Они будут включать акцизные платежи и НДС. Проводить расчета поручено "Нафтогазу". Он будет предоставлять цифры Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а оно станет их публиковать до 5 числа. То есть, получается, на май должны действовать следующие цены: 30,22 гривен за литр бензина и 27,89 гривен - на дизель.

Данные расценки ниже тех, по которым сейчас заправляются многие украинские водители. По данным агентства "А-95", с 7 по 11 мая бензин и дизель на ряде АЗС подорожали на 10-50 копеек. На некоторых заправках бензин стоит уже под 30,4-32 гривны. Скажем, на KLO А-95 продают по 30,39 гривен, в сети «Параллель» - по 30,8 гривен, на Socar - по 31,98 гривен за литр.

"Есть риск убытков"

Что значит введение госрегулирования для рынка?

По словам Дмитрия Леушкина, большинство сетей и так не выходят за пределы прописанных Кабмином граничных наценок (5 гривен на литре бензина и 7 гривен - на дизеле). "К примеру, нашей сети это постановление абсолютно ничем не грозит, мы не выходим за эти рамки. Это - удар по премиальным сетям - ОККО, WOG, Socar и др.", - говорит Леушкин.

По данным главы агентства "А-95" Сергея Куюна, "под стрижку" (то есть, госрегулирование наценок) подает только 14% заправок (в этот список попадают АЗС сетей ОККО, WOG, Socar, Shell, всего 970 заправок), к остальным 86% (порядка 6 тысяч АЗС сетей "БРСМ-Нафта", "Мотто", "Укрнафта", KLO. ANP, UPG, Sun Oil и др.) - вопросов нет.

"Что это за 14%? Лучшее топливо и сервис. Выходит, регулирование идет за счет самых состоятельных граждан, которые обычно на цену не смотрят, заправляя полный бак", - отмечает Куюн.

По словам Леушкина, премиальные сети держат высокую маржу, так как инвестируют в развитие инфраструктуры и сервиса (открывают магазины, кафе и пр). Кроме того, они дают большие скидки по картам лояльности - до 2-4 гривен на литр. То есть, фактически по полной цене, указанной на стеллах АЗС, топливо покупало не так много водителей, постоянные клиенты платили меньше.

В то же время, как говорит директор по развитию и маркетингу сети "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук, желание властей стабилизировать цены на топливо вполне понятно.

"Неадекватные наценки компаний, входящих в состав Нефтегазовой Ассоциации Украины (7-11 гривен на каждом литре), просто ничто иное - как грабеж украинцев. Кризис и без этого сильно ударил по кошелькам людей. Сначала Минэкономики пробовали мирно договориться с топливными ритейлерами о разумном ценообразовании. В итоге, подписали меморандум о взаимопонимании. Но все старания Минэкономики так ничем и не закончились, поэтому Кабмин решил перейти к более действенным методам регулирования цен на топливо и борьбу со сверхприбылями ритейлеров", - говорит он.

К слову, Нефтегазовая ассоциация еще вчера, как только появилась информация о готовящемся введении госрегулирования цен, призвала правительство отказаться от этой идеи, указав в письме к премьер-министру, что это ограничит конкуренцию на рынке и дискриминирует отдельные компании. Также предельные наценки, якобы, ограничат возможности компаний учитывать быстро меняющиеся рыночные факторы, в частности, закупочные цены, курс, логистику. Поэтому существует риск убыточности АЗС - некоторые операторы, якобы, даже будут вынуждены сократить, а то и вовсе остановить продажи автомобильного топлива или уйти в тень, что чревато дефицитом на рынке нефтепродуктов.

Также в Нефтегазовой ассоциации отмечают несовершенство предложенного Кабмином механизма расчета средних цен — они не учитывают ряд дополнительных факторов, в частности, премию к показателю Platts, расходы на транспортировку, перевалку, хранение и обработку присадок, расходы на оплату труда, меры безопасности, изменение курса валют, инвестиции в развитие и пр.

Среди самих заправщиков обсуждается конспирологическая версия, что госрегулирование в Кабмине пролоббировали сети, против которых Нефтегазовая ассоциация не так давно запустила рекламную кампанию, призывая украинцев не покупать топливо, с которого, якобы, не платятся налоги. Щиты были установлены возле АЗС "БРСМ-Нафта", "Мотто" и других. А теперь, якобы, последовала "ответка". Впрочем, сети, которые подозревают в лоббировании граничной наценки, это отрицают.

Снизятся ли теперь цены на заправках?

Дмитрий Леушкин говорит, что дальнейшие сценарии по ценам будут зависеть от того, как себя поведут те сети, у которых наценка превышает 7-11 гривен, то есть, премиальные АЗС.

"Они могут попросту проигнорировать требование Кабмина, ведь нет реальных рычагов влияния на нарушителей - никакой отвественности не прописано да и контроль тысяч АЗС под вопросом - кто и как его будет проводить. Но с учетом того давления, которое сейчас пошло на рынок, могут все таки «закрутить гайки», и, не исключено, придется действительно снижать наценки. Если это произойдет, то будут вынуждены снижать цены и другие, "обычные" АЗС, ведь не может топливо одинаково стоить на премиальной и рядовой заправке", - говорит Леушкин.

При этом он допускает, что сети начнут резать скидки по картам лояльности или "бодяжить", чтобы снизить убытки.

"Цены снизятся до обозначенного Кабмином уровня. Скажем, если сеть продает бензин по 31 гривне, то опустит стоимость почти на 80 копеек, но если по 30 гривен - то ничего менять не будет", - пояснил нам Сергей Куюн.

Кроме того, остается открытым вопрос дальнейшего роста цен на топливо. А прогнозы тут далеко не радужные. Руководитель проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что, с учетом динамики на мировом рынке нефтепродуктов, и бензин, и дизель будут дорожать, минимум, на 15-20 копеек каждую неделю. К примеру, сети уже закупили подорожавший на опте дизель, на распродажу которого им понадобится несколько недель. Сергей Куюн прогнозирует рост на 1,2 гривны по бензину уже в мае, а по дизелю подорожание может быть еще более существенным, так как есть угроза дефицита ресурса. Кроме того, непонятно, что будет с курсом, а его повышение на 1 гривну дает плюс к литру бензина или дизеля в 60 копеек в двухнедельной перспективе.

На мировые котировки и курс доллара Кабмин никакого влияния не имеет, то есть, он может следить только за торговыми наценками. Поэтому подорожание и бензина и дизеля вполне реально.