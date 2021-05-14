В первом квартале 2021 года ВВП Украины снизился на 1,1% по сравнению с показателем предыдущего квартала и на 2% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная Государственной службой статистики Украины.

Так, согласно статистике, падение валового внутреннего продукта в первом квартале 2021 года к аналогичному периоду 2020 года ускорилось до 2%.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году в 4,2%, что связано с пандемией Covid-19. При этом в 2021 году ведомство ожидает восстановительного роста отечественной экономики на 4,8%.

Согласно правительственному прогнозу, рост ВВП в 2021 году, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, составит 4,6%. Также правительство ожидает незначительный уровень инфляции - 5+1 процент в показателях НБУ.

Также мы писали о том, что за январь-февраль 2021 года ВВП Украины сократился на 2,8%. По прогнозам Министерства экономики, старт восстановления экономики возможен во втором квартале.

Кроме того, сообщалось, что Минэкономики ранее прогнозировало падение ВВП Украины в І квартале на 3%.