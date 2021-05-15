Сегодня, 14 мая, в Николаеве полицейские обнаружили мертвым 67-летнего мужчину. Тело с ножевыми ранениями находилось в квартире. Возбуждено дело по статье "Умышленное убийство".

Покойным оказался кандидат исторических наук Владимир Щукин. Он преподавал в вузе, составлял и анализировал хроники Холокоста.

В связи с этим обращает на себя внимание другое убийство. В 2018 году таким же способом - путем нанесения ножевых ранений - убили другого николаевского историка Николая Шитюка. Он был научным руководителем кандидатской диссертации Владимира Щукина.

"Страна" рассказывает, что известно об обоих преступлениях, которые во многом похожи.

Владимир Щукин - что известно о нем и его убийстве

В эту пятницу в николаевской квартире было найдено тело мужчины.

Силовики установили личность - убитым оказался известный историк-краевед, кандидат исторических наук, доцент Владимир Щукин.

67-летний мужчина занимался составлением хроники и анализом трагических событий Холокоста, которые происходили на территории современной Николаевской области.

Щукин работал на историческом факультете Николаевского национального института им. Сухомлинского. Его последнее место работы - Николаевский учебный центр Одесской государственной юридической академии.

В 2006 году Владимир Щукин защитил кандидатскую диссертацию на тему "Состояние еврейского населения Херсонской губернии в ХІХ — начале ХХ столетия".

Был автором свыше 250 научных, методических и научно-популярных публикаций. Среди них:

Трагическая хроника Холокоста на землях Николаевской области,

Этнические меньшинства Николаевщины в период Украинской национальной революции 1917 – 1921 годов,

Cудьбы евреев Николаевщины в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов,

Дорога к храму. Еврейские культовые сооружения и религиозные общины в городе Николаеве. Очерк истории,

Уничтожение культуры в годы немецко-румынской оккупации // Николаевщина в годы Великой Отечественной войны.

Также Щукин написал учебные пособия:

История еврейского народа,

История Украины. Учебное пособие для студентов, учителей и учащихся средних школ,

История украинской культуры,

История государства и права Украины. Словарь терминов и понятий,

Праведники народов мира, Праведники Украины, спасители.

Силовики отчитались об убийстве Щукина кратко. Эксперт, осмотрев тело мужчины, обнаружил телесные повреждения головы и ножевые ранения.

По данным Нацполиции, следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство" и проводят расследование.

"Оперативные сотрудники принимают меры для установления обстоятельств смерти потерпевшего и задержания причастных к преступлению лиц", - говорится в пресс-релизе николаевских полицейских.

Трагическую смерть прокомментировал в фейсбуке глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В Николаеве убит известный историк, исследователь истории еврейской общины и Холокоста Владимир Щукин. Ему было 67 лет.

В 2018 году в Николаеве был убит научный руководитель диссертации Щукина, историк Николай Шитюк.

Владимир Щукин - соавтор книги о Праведниках мира Николаева и убит в день памяти Праведников мира", - написал Долинский.

Николай Шитюк - обстоятельства смерти научного руководителя Щукина в 2018 году

Обстоятельства гибели Владимира Щукина схожи с убийством другого николаевского историка, доктора исторических наук Николая Шитюка.

Именно он был научным руководителем кандидатской диссертации Владимира Щукина.

65-летнего Николая Шитюка нашли мертвым 1 сентября 2018 года в съемной квартире, в том тело самом доме, в котором в 2012 году изнасиловали Оксану Макар.

Женщина, которая сдавала доктору исторических наук квартиру на три часа, по истечении этого времени начала звонить своему арендатору. Телефон Шитюка не отвечал.

Хозяйка приехала и обнаружила арендатора с ножом в спине без признаков жизни.

Профессор Шитюк был академиком Украинской академии исторических наук, одним из самых известных в Украине и за ее пределами исследователей Голодомора 1933 года. Автор свыше 200 научных работ, опубликованных в том числе рубежом.

С 2008 года занимал должность директора учебно-научного института истории, политологии и права Николаевского национального университета имени Сухомлинского.

Уже на следующий день, 2 сентября, полицеские задержали убийцу Шитюка. Им оказался 25-летний житель Николаевского района Артем Соколюк.

С места происшествия преступник забрал некоторые вещи потерпевшего. У него были изъяты орудия убийства - ножи.

Артем Соколюк был дальним родственником профессора. До совершения убийства он привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков и преступления "корыстно-насильственного характера".

Следствие по делу продолжалось до апреля 2020 года. Заседания проходили в закрытом режиме, поэтому публичной информации не очень много. Но некоторые детали СМИ сообщал врио начальника Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области Виктор Прокудин.

"Совершено это преступление на почве личных семейных конфликтных ситуаций. То есть на почве конфликта, связанного с семейными отношениями", – рассказывал Прокудин.

По словам шефа полиции, подозреваемый пришел к потерпевшему на съемную квартиру. О встрече они договорились заранее - якобы с целью личных вопросов. "Каких именно вопросов – подозреваемый не объясняет", - сообщал Виктор Прокудин.

В итоге суд приговорил Соколюка к 14 годам лишения свободы.

Полиция пока не комментировала, обнаружена ли связь между убийствами двух известных николаевских ученых - экспертов по Холокосту и Голодомору.