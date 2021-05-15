Владимир Щукин и Николай Шитюк - ученые, убитые в Николаеве в 2021 и в 2018 годах. Коллаж
Владимир Щукин и Николай Шитюк - ученые, убитые в Николаеве в 2021 и в 2018 годах. Коллаж "Страны"

Сегодня, 14 мая, в Николаеве полицейские обнаружили мертвым 67-летнего мужчину. Тело с ножевыми ранениями находилось в квартире. Возбуждено дело по статье "Умышленное убийство".

Покойным оказался кандидат исторических наук Владимир Щукин. Он преподавал в вузе, составлял и анализировал хроники Холокоста.  

В связи с этим обращает на себя внимание другое убийство. В 2018 году таким же способом - путем нанесения ножевых ранений - убили другого николаевского историка Николая Шитюка. Он был научным руководителем кандидатской диссертации Владимира Щукина.

"Страна" рассказывает, что известно об обоих преступлениях, которые во многом похожи. 

Владимир Щукин - что известно о нем и его убийстве  

В эту пятницу в николаевской квартире было найдено тело мужчины. 

Силовики установили личность - убитым оказался известный историк-краевед, кандидат исторических наук, доцент Владимир Щукин.

67-летний мужчина занимался составлением хроники и анализом трагических событий Холокоста, которые происходили на территории современной Николаевской области.

Владимир Щукин

Щукин работал на историческом факультете Николаевского национального института им. Сухомлинского. Его последнее место работы - Николаевский учебный центр Одесской государственной юридической академии. 

В 2006 году Владимир Щукин защитил кандидатскую диссертацию на тему "Состояние еврейского населения Херсонской губернии в ХІХ — начале ХХ столетия".

Был автором свыше 250 научных, методических и научно-популярных публикаций. Среди них:

  • Трагическая хроника Холокоста на землях Николаевской области,
  • Этнические меньшинства Николаевщины в период Украинской национальной революции 1917 – 1921 годов,
  • Cудьбы евреев Николаевщины в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов,
  • Дорога к храму. Еврейские культовые сооружения и религиозные общины в городе Николаеве. Очерк истории, 
  • Уничтожение культуры в годы немецко-румынской оккупации // Николаевщина в годы Великой Отечественной войны. 

Также Щукин написал учебные пособия:

  • История еврейского народа,
  • История Украины. Учебное пособие для студентов, учителей и учащихся средних школ,
  • История украинской культуры, 
  • История государства и права Украины. Словарь терминов и понятий,
  • Праведники народов мира, Праведники Украины, спасители. 

Силовики отчитались об убийстве Щукина кратко. Эксперт, осмотрев тело мужчины, обнаружил телесные повреждения головы и ножевые ранения.

По данным Нацполиции, следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство" и проводят расследование.

Владимир Щукин убийство

"Оперативные сотрудники принимают меры для установления обстоятельств смерти потерпевшего и задержания причастных к преступлению лиц", - говорится в пресс-релизе николаевских полицейских. 

Трагическую смерть прокомментировал в фейсбуке глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В Николаеве убит известный историк, исследователь истории еврейской общины и Холокоста Владимир Щукин. Ему было 67 лет.

В 2018 году в Николаеве был убит научный руководитель диссертации Щукина, историк Николай Шитюк.

Владимир Щукин - соавтор книги о Праведниках мира Николаева и убит в день памяти Праведников мира", - написал Долинский. 

Эдуард Долинский

Николай Шитюк - обстоятельства смерти научного руководителя Щукина в 2018 году

Обстоятельства гибели Владимира Щукина схожи с убийством другого николаевского историка, доктора исторических наук Николая Шитюка.

Именно он был научным руководителем кандидатской диссертации Владимира Щукина.

65-летнего Николая Шитюка нашли мертвым 1 сентября 2018 года в съемной квартире, в том тело самом доме, в котором в 2012 году изнасиловали Оксану Макар.

Николай Шитюк

Женщина, которая сдавала доктору исторических наук квартиру на три часа, по истечении этого времени начала звонить своему арендатору. Телефон Шитюка не отвечал.

Хозяйка приехала и обнаружила арендатора с ножом в спине без признаков жизни.

Николай Шитюк убийство

Профессор Шитюк был академиком Украинской академии исторических наук, одним из самых известных в Украине и за ее пределами исследователей Голодомора 1933 года. Автор свыше 200 научных работ, опубликованных в том числе рубежом.

С 2008 года занимал должность директора учебно-научного института истории, политологии и права Николаевского национального университета имени Сухомлинского.

Уже на следующий день, 2 сентября, полицеские задержали убийцу Шитюка. Им оказался 25-летний житель Николаевского района Артем Соколюк.

Артем Соколюк

С места происшествия преступник забрал некоторые вещи потерпевшего. У него были изъяты орудия убийства - ножи.

Артем Соколюк был дальним родственником профессора. До совершения убийства он привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков и преступления "корыстно-насильственного характера". 

Следствие по делу продолжалось до апреля 2020 года. Заседания проходили в закрытом режиме, поэтому публичной информации не очень много. Но некоторые детали СМИ сообщал врио начальника Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области Виктор Прокудин. 

"Совершено это преступление на почве личных семейных конфликтных ситуаций. То есть на почве конфликта, связанного с семейными отношениями", – рассказывал Прокудин.

По словам шефа полиции, подозреваемый пришел к потерпевшему на съемную квартиру. О встрече они договорились заранее - якобы с целью личных вопросов. "Каких именно вопросов – подозреваемый не объясняет", - сообщал Виктор Прокудин. 

В итоге суд приговорил Соколюка к 14 годам лишения свободы. 

Полиция пока не комментировала, обнаружена ли связь между убийствами двух известных николаевских ученых - экспертов по Холокосту и Голодомору. 

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