Драка между парламентарием от партии "Слуга народа" Дмитрием Соломчуком и бывшим нардепом от "Блока Петра Порошенко" Степаном Барной, которая произошла во время сьемок программы "Политика без правил", не ограничилась хайпом в эфире.

Народный избранник от партии власти Соломчук написал заявление в местную полицию на Барну, в котором потребовал привлечь его к уголовной ответственности за нанесение побоев.

Соратник Петра Порошенко - Барна, известный своими скандальными выходками, не растерялся и тут же написал встречное заявление будто депутат Соломчук избил его в эфире. Оба заявителя пообещали пройти медосвидетельствование на предмет наличия телесных повреждений.

Полиция отреагировала на эти заявления и, как мы узнали из собственных источников в МВД, зарегистрировала два уголовных производства с предварительной квалификацией по ст.125 УК Украины (причинение легких телесных повреждений).

Уголовное производство относительно заявления Барны скорей всего будет передано в Госбюро расследований, так как фигурантом является действующий народный депутат Соломчук.

Учитывая наличие видеозаписи, где видно что инициатор драки Барна, вероятно оно будет закрыто за отсутствием состава преступления. Действия экс-нардепа, который не является парламентарием 9-го созыва и никаких государственных постов сейчас не занимает, будут расследовать дознаватели Печерского управления полиции. Согласно действующему законодательству ст.125 УК Украины 0 это не преступление, а уголовный проступок, потому что максимальное наказание, предусмотренное по статье, до 1 года исправительных работ и не предполагает лишение свободы.

Напомним, 13 мая в прямом эфире телеканала "ПравдаТут", во время съемок программы "Политика без правил", Барна набросился на нардепа Дмитрия Соломчука, повалил его на диван и несколько раз ударил. У "слуги народа", как видно на фото, под глазом появился большой синяк.

Сегодня Соломчук подтвердил "Стране", что написал заявление в полицию на Олега Барну. "Полиция зафиксировала, заявление я написал, а там решим. Я на это не обращаю сильно внимания. Мне от Барны ничего не нужно, он неадекватный", - сказал действующий парламентарий.

Отметим, экс-нардеп не раз попадал в скандальные ситуации и до недавней драки в телеэфире. Одна из самых запоминающихся произошла в 2015 году. Барна вынес с трибуны парламента тогдашнего премьера Арсения Яценюка.

В 2017 году депутат на своем авто снес с рельс трамвай.

В 2018 году за вопрос о кнопкодавстве он послал журналиста "на х@й", а потом требовал, чтобы его лишили аккредитации в Верховную Раду.

Не впервые Барна участвует и в потасовках в прямом эфире. Три года назад он подрался с внефракционным депутатом Юрием Левченко из "Свободы".

Также Барну обвиняли в сексистских высказываниях, когда он предложил нардепам Виктории Войцицкой и Елене Сотник прийти вечером к нему в гостиницу и поставить подписи для отставки Яценюка. Подробнее о выходках Барны можно почитать в нашем материале.