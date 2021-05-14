Комитет Верховной Рады рекомендовал к принятию во втором чтении и в целом законопроекта, который ускорит трансформацию оборонно-промышленного комплекса Украины. Документ предусматривает ликвидацию госконцерна "Укроборонпром" и создание вместо него двух крупных холдингов. Все это планируют осуществить в кратчайшие сроки - до одного года.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Сегодня комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности (№3822)", - говорится в сообщении.

Трансформация ОПК предусматривает создание холдинга "Оборонительные системы Украины" (объединит 65 предприятий в 6 субхолдингов) и аэрокосмического холдинга (будет заниматься авиацией и космосом).

В комитете перечислили плюсы реформирования госконцерна:

государственные предприятия ОПК превратятся в акционерные общества;

предприятия смогут объединиться с отечественными и иностранными партнерами;

привлечение прямых, в том числе иностранных, инвестиций;

современные методы управления, которые обезопасят от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния;

оздоровление предприятий "Укроборонпрома" на всех уровнях.

Напомним, генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев рассказал, что концерн могут ликвидировать уже летом 2021 года, а его место займет оборонный холдинг в форме акционерного общества.

Также мы сообщали, что глава "Укроборонпрома" за апрель заработал почти такую же зарплату, как министр обороны за год.