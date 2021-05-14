Брат-близнец зиговавшего в центре Киева активиста "Мовного патруля" Руслан Кошовенко журналистов, которые вчера освещали суд по Виктору Медведчуку, а также опубликовал в их адрес угрозы.

Соответствующий пост Кошовенко опубликовал в Facebook.

Руслан Кошовенко разместил на своей странице в соцсети фотографию журналистов (в том числе и журналиста "Страны") у входа в Печерский райсуд Киева. Их националист обвел в кружок, в подписи к снимкам он написал, что "недожурналисты, помойки ватных недоканалов в Украине очень свободно себя чувствуют".

Также разместил угрозы в их адрес, заявив, что "придет время патриотов", когда журналистам придется прятаться "с глаз долой".

Напомним, брат-близнец Руслана Кошовенко Владимир отметился тем, что 28 апреля, в ходе марша в честь дивизии СС "Галичина", использовал нацистское приветствие прямо в центре столицы.

За это Владимиру Кошовенко грозит несущественный штраф, исправительные работы сроком до 2 месяцев либо админарест на 15 суток. Такие санкции предусматривает статья 173 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), по которой составлен админпротокол против него.