Международный музыкальный фестиваль UPark, отменный в прошлом году из-за пандемии Covid-19, перенесли по той же причине на следующий год.

Об этом сообщили организаторы киевского опен-эйра на своей странице в Facebook.

В заявлении сказано, что почти все артисты перенесли свои туры, поэтому и организаторы вынуждены поступить так с фестивалем.

"Ситуация в Украине и мире складывается таким образом, что организовать в 2021 году полноценное масштабное мероприятие с иностранными артистами и устроить безумную вечеринку, которую вы заслуживаете, фактически невозможно", - рассказали организаторы.

Вместе с тем, они заявили, что в 2022 году готовят сразу два фестивальных блока, которые пройдут в июне и июле. Первый блок пройдет с участием американской рок-группы "My Chemical Romance", а хедлайнерами второго станут британская группа "Gorillaz" и американская метал-группа "Deftones".

Все купленные билеты действительны и на 2022 год.

Напомним, в прошлом году фестиваль так же не состоялся, его также перенесли из-за коронавируса. Он должен был пройти летом в 2021-м.

Также сообщала "Страна", в Мюнхене вновь отменили Октоберфест . В этом году его снова решили отменить из-за пандемии коронавируса.