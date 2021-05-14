Сегодня, 14 мая, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" второй день подряд отменяет запланированный рейс из Киева в Тель-Авив. Причиной стало обострение конфликта Израиля с Палестиной.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" информирует, что в соответствии с NOTAM, выданным авиационными властями Израиля, а также с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейсы МАУ, следующие в/из TLV: PS778 / PS1777 14 мая отменены", - сказано в сообщении.

При этом пассажиров просят следить за обновлениями на сайте авиакомпании и аэропорта "Борисполь" и Бен Гурион. Информация о рейсах будет обновляться каждые 24 часа с учетом наличия или отсутствия ограничений на полеты в аэропорту Тель-Авива.

"В случае появления новой информации пассажиров будет также проинформировано путем направления информации на электронную почту, которую они указали при бронировании или покупке билета", - говорится в сообщении.

Для билетов с фактически отмененными рейсами возможны следующие действия:

Изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа и доплаты по тарифу в оригинальном классе в течение срока действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;

Обмен билета на промокод с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ;

Возврат средств.

Напомним, на Ближнем Востоке продолжается вооруженное противостояние между Израилем и Палестиной.

Также сообщалось, что Израиль начал военную операцию против сектора Газа.