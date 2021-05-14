С пятницы, 14 мая, Греция открыла границы для иностранных туристов. Однако украинцев в страну по-прежнему не пускают.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Посольства Украины в Греции.

"По состоянию на 14 мая 2021 года решение греческим правительством относительно въезда граждан Украины в Грецию с туристической целью не принято", - сказано в сообщении.

В посольстве пообещали оперативно оповещать обо всех изменениях касаемо въезда украинцев в Грецию.

Между тем, о том, что в Греция открыла внешние границы для иностранных туристов 14 мая сообщил министр туризма страны Харис Теохарис. По сообщениям российских СМИ, ограничения на въезд перестали действовать и в отношении граждан РФ. При этом россиян будут принимать в том числе со справкой о вакцинации от коронавируса "Спутником V".

В аэропорту Греции туристы должны предоставить справку о вакцинации, или ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, или же сертификат о наличии в организме антител. Кроме того, перед поездкой нужно заполнить форму уведомления о местонахождении пассажира PLF. После этого турист получит специальный QR-код, который в дальнейшем будет использоваться для прохождения выборочного тестирования по прилету в Грецию.

Напомним, Франция планирует открыть границу для иностранных туристов с ковид-сертификатом.

Кроме того, сообщалось, что, по информации СМИ, Греция и еще шесть стран протестируют европейские ковид-сертификаты уже в этом месяце.