Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украину превращают в "антипод" России.

Об этом он сказал, открывая в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ, передает ТАСС.

"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то "антироссию", в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", - сказал Путин.

Кроме того, российский президент считает, что Запад поддерживает "начавшуюся в Украине зачистку политического поля".

"Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, [что они] поддерживают решения подобного рода", - констатировал Путин.

"По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России. И кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой. То есть решения явно политические и избирательные, направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией", - добавил он.

При этом, как рассказал Путин, за год товарооборот между РФ и Украиной составил 9,9 млрд долларов.

"Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?", - заявил российский президент.

По его словам, Россия будет реагировать на эти угрозы, которые находятся в поле внимания Кремля.

"Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", - сказал глава РФ.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что наблюдают за ситуацией в Украине с председателем политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, но вмешиваться не планирует.

Как писала "Страна", 19 февраля СНБО ввел персональные санкции в отношении Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний.

11 мая народным депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

13 мая Печерский суд Киева назначил Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.