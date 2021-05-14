Под Киевом в Вышгороде повесился 14-летний подросток. Это произошло после того, как в соцсети он опубликовал видео боевых патронов и заявил о намерении их подорвать. Накануне мама мальчика забила тревогу после того, как сын ушел на занятие в музыкальную школу, но так там и не появился и к тому же перестал отвечать на телефонные звонки.

Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

Взволнованная женщина обратилась в полицию. На место происшествия для масштабного поиска ребенка прибыли полицейские руководители, оперативники уголовного розыска, представители ювенальной полиции, бойцы полка особого назначения, следственно-оперативная группа и кинологи.

Правоохранители выяснили, что в общем чате с одноклассниками подросток выложил фотографии боевых патронов к оружию и заявил, что собирается их взорвать.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий полицейские исследовали видео с камер видеонаблюдения и ночью обнаружили тело несовершеннолетнего повешенным на дереве. По данным полиции, подросток совершил самоубийство. Также, в его личных вещах найдено четыре патрона к автомату.

Следователи Вышгородского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства этой трагедии и причины такого поступка.

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