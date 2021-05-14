В Украине в субботу и воскресенье, 15 и 16 мая, будет по-летнему тепло, однако в некоторых регионах пройдут дожди, а местами и с грозами.

О том, какой ждать погоды на выходных, рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Фейсбуке.

"Почти лето придет выходные на восток Украины, там предполагается + 25...+28 градусов", - поделилась она.

В центральных областях воздух прогреется до +20...+25 градусов, в северных - до +18...+23 градусов. В южной части Украины ожидается +22... 27 градусов, в Одесской области +20...+24 градуса. В западных регионах будет прохладнее, там столбики термометров покажут от +16 до +22 градусов.

В субботу в западных и северных регионах возможны осадки, в воскресенье дожди пройдут опять же на западе, а также в южных областях и местами в Харьковской области.

Ветер ожидается юго-западный с переходом в воскресенье на юго-восточный, небольшой или умеренный. В воскресенье в западных областях ветер подует порывистый.

В Киеве в субботу пройдет дождь, возможна гроза. Температура воздуха прогреется до +19...+21 градуса. В воскресенье в столице будет без осадков. Столбики термометров покажут от +21 до +23 градусов.

"Понедельник в Киеве ожидается дождливым с небольшим похолоданием", - добавила синоптик.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что в мае синоптики обещают преимущественно теплую погоду, но для летней жары еще рано.

Также писали, что сегодня циклон Кai принесет в Украину дожди и грозы.