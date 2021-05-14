В пятницу, 14 мая, в Николаеве правоохранители нашли мертвым в собственной квартире известного историка-краеведа Владимира Щукина, который занимался анализом событий Холокоста.

Об этом сообщают "Новости-N" и пресс-служба Национальной полиции.

Около семи утра в полицию позвонил житель дома на проспекте Центральном и сообщил, что дверь в квартиру его соседа открыта, а сам мужчина лежит на полу. По приезду правоохранители обнаружили, что 67-летний житель Николаева мертв, эксперты выявили телесные повреждения головы и ножевые ранения.

Убитым оказался кандидат исторических наук, доцент Владимир Владимирович Щукин. Он занимался составлением хроники и анализом событий Холокоста в Николаевской области.

Историк работал на факультете Николаевского национального института им. Сухомлинского, после этого был доцентом в Николаевском учебном Центре Одесской государственной юридической академии. Защитил кандидатскую диссертацию по теме "Положение еврейского населения Херсонской губернии в XIX - начале ХХ века", стал автором многих публикаций.

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