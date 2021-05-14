Под Киевом задержали 30-летнего педофила, который развращал свою пятилетнюю племянницу. Это происходило во время, когда он приезжал к своим родственникам в гости в село Переселение Обуховского района Киевской области, сообщает региональная Нацполиция.

О фактах развратных действий по отношению к ребенку в полицию заявила 25-летняя сестра пострадавшей девочки. Как выяснили сотрудники полиции, мужчина часто гостил у своей сестры и оставался наедине с младшей племянницей. Как выяснилось, он неоднократно совершал развратные действия и сексуальное насилие в отношении девочки.

Согласно результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы, злоумышленник оказался инвалидом 2 группы вследствие психического расстройства и требует принудительных мер медицинского характера.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до десяти лет заключения.

Ранее "Страна" писала о том, что под Полтавой задержали педофила, который предлагал мальчикам сняться в эротической фотосессии за деньги.

Также мы сообщали, что в Одессе педофил почти два года насиловал девочку, пока ее мама была на работе.