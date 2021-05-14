На переоформление субсидий украинцам дадут 5 месяцев
На переоформление субсидий, которое стартовало после принятия Кабмином соответствующего постановления, украинцам дадут 5 месяцев.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства соцполитики.
"Во избежание очередей, на основании документов, поданных в течение всех 5 месяцев неотопительного периода, то есть, в мае - сентябре 2021 года, жилищная субсидия всем домохозяйствам будет назначена с мая 2021 года",- сообщили в ведомстве.
Чтобы переоформить субсидию, нужно подать обновленную заявление и декларацию.
Обратиться для оформления субсидии можно:
- через уполномоченных лиц территориальных общин и центров предоставления административных услуг;
- непосредственно в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения райадминистраций, исполнительных органов городских советов;
- заполненные бланки можно отправить по почте на адрес органа социальной защиты населения;
- через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики.
Напомним, в Украине субсидии начнут выдавать деньгами, а тем, кто купит авто или валюту на 50 000 грн, их не дадут.
Также мы писали о том, что в рамках массового пересмотра субсидий власти хотят лишить доплат полмиллиона украинцев.