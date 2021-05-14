На переоформление субсидий, которое стартовало после принятия Кабмином соответствующего постановления, украинцам дадут 5 месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства соцполитики.

"Во избежание очередей, на основании документов, поданных в течение всех 5 месяцев неотопительного периода, то есть, в мае - сентябре 2021 года, жилищная субсидия всем домохозяйствам будет назначена с мая 2021 года",- сообщили в ведомстве.

Чтобы переоформить субсидию, нужно подать обновленную заявление и декларацию.

Обратиться для оформления субсидии можно:

через уполномоченных лиц территориальных общин и центров предоставления административных услуг;

непосредственно в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения райадминистраций, исполнительных органов городских советов;

заполненные бланки можно отправить по почте на адрес органа социальной защиты населения;

через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики.

Напомним, в Украине субсидии начнут выдавать деньгами, а тем, кто купит авто или валюту на 50 000 грн, их не дадут.

Также мы писали о том, что в рамках массового пересмотра субсидий власти хотят лишить доплат полмиллиона украинцев.