С 14 мая для туристов открылась первая страна ЕС - Греция. Однако украинцев туда пока не пускают даже при наличии негативного ПЦР-теста или вакцинации, что является условием для въезда иностранных путешественников.

"Страна" выясняла, с чем связана такая дискриминация и когда Греция откроется для граждан Украины.

Условия въезда

Итак, с 14 мая, как и было анонсировано ранее, Греция отменила ограничения для иностранных туристов и открыла туристический сезон. Посетить страну можно как со сделанным не более чем за трое суток до вылета ПЦР-тестом, так и с сертификатом о прививке, заполнив за день до вылета специальную форму.

Карантин после приезда в страну проходить не нужно. Ограничения сняли для большинства стран, но не для всех. Украина пока не попала в "зеленый" список на сайте туризма. Зато в этом перечне есть все страны ЕС и Шенгенской зоны, США, Великобритания, Израиль, Сербия, ОАЭ, Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея, Таиланд, Руанда, Сингапур и Российская Федерация.

Греция будет принимать справки о вакцинации даже теми препаратами, которые не утверждены в ЕС, в том числе китайским препаратом CoronaVac, который колют в Украине. Также будут принимать и справки о прививках "Спутником".

Но в поседений момент что-то пошло не так - и украинцев вычеркнули из списка разрешенных для въезда стран. Как заявили в посольстве Украины в Греции, греческое правительство еще не приняло решение об открытии границ для украинцев.

Хотя ранее министр туризма Харис Теохарис убеждал, что границы откроют и для граждан Украины. Он обещал, что украинцам, как и остальным, для въезда нужно будет показать отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, утвержденный украинской властью (их Минздрав пока не выдает, обещает с 1 июля).

"В Украине проблемы с вакцинацией"

"По данным моих источников в правительстве, греческие власти считают, что в Украине много заражений и медленно вакцинируют. Дальше будут смотреть по ситуации, возможно, решение пересмотрят, и границы для украинцев откроют. Россиян, например, пускают, там кампания по вакцинации идет активнее. Да, для въезда необязательно быть привитым, достаточно отрицательно ПЦР-теста, но при принятии решения учитывали общую картину с вакцинацией по стране", - сказал "Стране" греческий журналист Алексис Папачелас.

Есть также информация, что решение о въезде из общего списка третьих стран должно быть опубликовано на днях - все ждут публикацию Правительственного Вестника - по гречески ФЕК (публикацию закона), который вот-вот должен выйти.

"Если Украина окажется в публикации, официально въезд украинцам будет разрешён. Пока ситуация неопределенная", - говорит Папачелас.

"Не отдохнем в этом году в Греции"

Украинцы в соцсетях уже возмущаются тем, что их не пускают в Грецию. Кто-то уже купил билеты, кто-то планировал отпуск в эту страну. И теперь туристы оказались в подвешенном состоянии.

"В смысле? Я уже купил билеты", - шокирован Григорий Лео.

Некоторые уже не верят в то, что греки изменят решение по Украине.

"Не отдохнем в этом году в Греции", - раздосадована Соломия Жолунская.

В прошлом году Греция также сначала объявила, что пускает украинцев на отдых с 1 июля при условии недельного карантина, а по прилету 5 июля в Афины группу наших соотечественников задержали и депортировали, был большой скандал.