Глава НАПК Новиков заработал за апрель более 228 тысяч гривен, а один из его замов - в 1,5 раза больше

Председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков, находящийся на этой должности с января прошлого года, заработал за апрель 228 тысяч гривен. Зарплата одного из его заместителей Ивана Преснякова оказалась в 1,5 больше.

Об этом со ссылкой на ответ НАПК сообщают "Украинские новости".

В документе сказано, что Новикову за апрель начислили 228 087 гривен зарплаты, из которых 57 327 гривен составил оклад, 28 664 гривны - надбавка за выслугу лет, 45 862 гривны - надбавка за интенсивность труда, 8 599 гривен - надбавка за работу в условиях режимных ограничений, 42 040 гривен - премия за март, 45 485 гривен - отпускные и 110 гривен - индексация зарплаты.

Заместитель главы НАПК Иван Пресняков получил за прошлый месяц, согласно документу, 351 275 гривен зарплаты, что в полтора раза больше, чем у Новикова, Александр Стародубцев - 138 263 гривны, Роман Сухоставц - 297 701 гривну.

Напомним, в прошлом году глава НАПК Новиков зарабатывал в рази меньше. В частности, в сентябре 2020-го ему было начислено более 140 тысяч гривен.

Также мы рассказывали, что в марте Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в отношении главы Александра Новикова по факту вмешательства в работу Конституционного суда. С заявлением о преступлении в ГБР обратилась общественная организация "Правовое государство".