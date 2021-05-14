По итогам прошедшего года государственные предприятия Министерства обороны Украины понесли чистый убыток в 21,7 миллионов гривен. Причиной этого в Министерстве считают ограничительные меры во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает сайт "Марлин".

По отчетам о выполнении финансовых планов, в 2017 году общий чистый убыток всех предприятий Минобороны составил 22,4 млн грн. Финансовые показатели 2018 завершились с убытками8,2 млн грн. Самое большее превышение расходов над доходами пришлось на 2019, сумма ущерба составила более 38 млн грн.

Топ убыточных компаний Минобороны за 2020 год:

Отель "Козацький" – 12,2 млн грн.

Киевское управление механизации и строительства - 4 млн грн.

Концерн "Военторгсервис" – 3,9 млн грн.

Центральный ремонтный завод средств связи – 1,97 млн грн.

Белоцерковский военторг – 1,6 млн грн.

Сколовский военный лесхоз – 1,4 млн грн.

При этом в Министерстве считают, что одной из основных причин убыточности стали ограничительные меры в Украине во время пандемии коронавируса, поскольку деятельность соответствующих госпредприятий была практически остановлена.

"Учитывая объективный характер причин убыточности предприятий, Минобороны сегодня не может предоставить копии документов, содержащих информацию о мерах, принятых для обеспечения доходности", – заявили в Минобороны.

Напомним, в 2020 году пять из десяти самых крупных госкомпаний Украины оказались убыточными. Наибольший убыток - 27,5 млрд гривен, получила "Укрэнерго".

Также "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" получил 17,034 млрд грн убытка за 9 месяцев 2020 года.