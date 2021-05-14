Кремль наблюдает за ситуацией в Украине с председателем политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, но вмешиваться не планирует.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс" в пятницу, 14 мая.

"Мы смотрим, как развиваются события в Украине. Разумеется, мы никоим образом не собираемся вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идёт о политической охоте на ведьм и "зачистке" политического поля с целью освободиться от конкурентноспособных политических сил", - сказа Песков.

Кроме того, пресс-секретарь рассказал, что Медведчук является для российского президента Владимира Путина украинским политиком, который считает необходимым нормализовать взаимовыгодные отношения Украины и России.

"Вы знаете, что они (Путин и Медведчук - Ред.) знают друг друга. Они неоднократно встречались. Вы знаете, что в данном случае Медведчук не на словах, а на деле реализует эту свою позицию. Но при этом, ещё раз повторяю, он остаётся украинским политиком", - резюмировал Песков.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел персональные санкции в отношении Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний.

11 мая народным депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

13 мая Печерский суд Киева назначил Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.