В НСЖУ считают, что настоящим двигателем борьбы с дезинформацией являются региональные медиа. Поэтому правительство должно сосредоточиться не на усилении контроля за СМИ, а воплощать программу поддержки украинских медиа.

Об этом говорится в сообщении главы НСЖУ Сергея Томиленко в facebook

"Настоящими двигателями борьбы с дезинформацией, источниками достоверной и нужной информации являются региональные медиа. Можно и есть за что критиковать журналистов, но все же редакции СМИ пытаются работать по стандартам, проверять информацию. Они чувствуют ответственность перед аудиторией, в отличие от тех, кто использует пространство новых медиа только для распространения фейков. Поэтому критически важно, чтобы правительство не сосредотачивалось на инициативах усиления контроля над СМИ, а воплощал программу поддержки украинских медиа", - убежден глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Сообщается, что НСЖУ проведет Всеукраинское совещание руководителей региональных телерадиокомпаний. Совещание рассматривается как площадка для дискуссий о защите информационного телерадиопространства и о государственной политике поддержки украинских региональных СМИ в условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией.

Совещание пройдет 27 мая, к участию в мероприятии также будут приглашены чиновники и народные депутаты.

В НСЖУ отмечают, что региональные ТРК остаются важным источником информирования граждан, ведь в аудитории растет спрос на получение достоверной и сбалансированной информации о жизни в местных территориальных общинах, особенно в условиях чрезвычайной эпидемической ситуации и карантина.

"Эпидемия COVID-19, экономический кризис и отсутствие эффективной политики государственной поддержки медиа в Украине привели к критической ситуации в сфере деятельности региональных телерадиокомпаний. Национальный союз журналистов Украины с начала 2021 получает многочисленные жалобы от редакций ТРК на отказ финансирования деятельности учредителями, критическое уменьшение рекламного сегмента, на неаргументированное повышение тарифов за распространение сигнала КРРТ, на давление со стороны представителей власти и другие факты препятствования журналистской деятельности", - отмечают организаторы.

В НСЖУ отмечают, что в отличие от многих других стран мира, Украина не оказала поддержки журналистам и редакциям для преодоления последствий пандемии.

"Ситуация на медиарынке негативно сказывается на журналистских коллективах, где происходят сокращения штата, уменьшение размера зарплаты, увеличение нагрузки на остальных работников и т.д.",- говорится в сообщении

Решение о проведении Всеукраинского совещания руководителей региональных ТРК принято на заседании Правления НСЖУ 13 мая. Эта инициатива является продолжением практики организации НСЖУ отраслевых совещаний по выработке программы поддержки украинских медиа. В марте-апреле было проведено несколько Всеукраинских совещаний редакторов газет, в которых приняло участие более 200 представителей печатных СМИ.

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Напомним, большинство редакторов печатных СМИ в Украине выступают против принятия репрессивного закона о медиа. А один из его авторов, глава профильного парламентского комитета Никита Потураев возмущен этим.

Также мы писали о том, что хмельницкие журналисты призвали свою землячку-"слугу народа" не поддерживать скандальный закон о медиа.