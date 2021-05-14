По конец рабочей недели, в пятницу, 14 мая в Украине анонсировано открытие сразу нескольких казино. Это будут первые заведения, которые легально откроются в Украине после принятия закона об игорном бизнесе.

В киевском отеле Fairmont Grand Hotel на 18.00 в пятницу начнет работать казино "Шангри Ла". Событие анонсировано на странице заведения в Фейсбуке. Сообщается, что столичное казино — представитель сетевого брэнда Shangri La, который представлен в Риге, Минске, Тбилиси и Ереване.

О том, что уже готово принимать посетителей, завило также Billionare Casino - оно позиционирует себя как первое официальное казино в Украине и размещено в киевской гостинице InterContinental.

На пятницу намечено открытие первого казино в Одессе - в отеле Gagarinn.

Будут столы с рулеткой и 300 игровых автоматов.

На подходе также казино во львовском отеле Grand Hotel Lviv.

Мы уже писали как легализировали рынок игорки. Законопроект на эту тему прошел сложный путь в парламенте (его много раз переписывали и засыпали правками), но в итоге все же был принят. В этом году Комиссия, регулирующая азартные игры и лотереи (КРАИЛ) выдала несколько лицензий - на онлайн- и наземные казино, букмекерские клубы.

Собственно, те же онлайн-казино которые активно работают, особо не привлекают внимания общественности. А вот открытие огромных казино в гостиницах по-сути обозначит начало работы легального рынка игорных развлечений.

"Страна" разбиралась, кто открывает первые казино в Украине.

Пачка лицензий

КРАИЛ уже выдало порядка 30 разрешений на организацию деятельности залов игровых автоматов, казино и букмекерских контор.

Документы получило, в частности, ООО "Гагарин Групп" в Одессе, где будет открыто казино. Разрешение предусматривает работу игровых автоматов и букмекерскую деятельность. Лицензию на открытие этих игорных заведений в отеле "Гагарин" получило ООО "Примиум".

Такое же разрешение и даже в тот же день (2 февраля 2021 года) получила некая Максимец София Григорьевна. Место организации азартных игр, указанное в разрешительных документах — львовский Гранд отель, где под игорку отведут второй этаж площадью 500,5 квадратных метров. Лицензиат, которому разрешили работать по этому же адресу- ООО "Небула Геймс"

Разрешение по казино в Fairmont Grand Hotel получило ООО "Шторм Юкрейн" 22 апреля этого года. Лицензия предусматривает как работу казино, так и игровые автоматы и букмекерскую деятельность.

Держатель лицензии на казино в InterContinental — ООО "Биллионаре казино компани".

Это как раз те казино, которые заявили об открытии.

Но есть еще ряд разрешений.

19 апреля были выданы документы ЧАО "Отель "Харьков" на работу казино, игровых автоматов и букмекерской конторы в подвальном помещении и на первом этаже гостиницы "Харьков" (общая площадь 744,1 квадратных метра).

В тот же день, 19 апреля, разрешение получил столичный "Премьер Палас", которому разрешили открыть казино, залы игровых автоматов и букмекерские конторы на первом и цокольном этажах этой пятизвездной гостиницы в центре Киева (общая площадь помещений — больше тысячи квадратных метров.

27 апреля разрешение на казино, игровые автоматы и букмекерскую деятельность получило ООО "Агентство экологических исследований", которое будет работать по игорке в киевской гостинице Mercure Kyiv Congress на площадях под 2 тысячи квадратов.

Лицензиатов по казино, кроме уже перечисленных четырех ("Примиум", "Небула Геймс", "Шторм Юкрейн" и "Биллионаре казино компани" в реестре КРАИЛ пока нет. То есть, либо казино в этих отелях будут открывать данные лицензиаты, либо разрешения получены впрок - под компании, которые пока только планируют оформить лицензии.

Но понятно, что список казино в Украине будет расти - появятся, еще, как минимум, несколько заведений - в Киеве и Харькове.

Остальные разрешения касаются только залов игровых автоматов и букмекерских контор. Их получили, в частности, одесская компания "Мира" (будет работать в отеле "Морской"), столичный отель "Братислава", николаевский отель "Парус", предприниматель Ольга Александровна Зельдина (на размещение игровых автоматов в гостинице "Премьер отель АРБИ" в Днепре), частное предприятие "Кампус Плюс" (будет работать в полтавской гостинице "Палаццо"), группа предпринимателей из Харькова (на залы игровых автоматов в харьковской гостинице "Кирофф"), ООО "Астив" (сумской отель "Воскресенский") и другие. То есть, как видно, легализация игорки в Украине идет полным ходом.

К слову, как рассказали нам наши источники на игорном рынке, этим бизнесом заинтересовался киевский мэр Виталий Кличко. "В прошлые годы, еще до того как стать мэром, он был в доле по сети игровых автоматов "Бульдозер". Сейчас пошли слухи, что хочет открывать зал игровых автоматов в киевском отеле 11 Mirrors (эту гостиницу связывают с Кличко - Ред)", — рассказал нам источник.

Кто открывает казино?

Кто открывает первые казино в Украине?

ООО "Примум" и "Небула Геймс", которые открывают казино в Одессе и Львове, широкой общественности мало чем известны.

ООО "Небула Геймс" было основано в 2019 году с уставным капиталом 30 млн гривен. Его учредители - ОА "ЮА Девелопмент" и АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) "Успешный".

"Примум" появился в сентябре 2020 года с таким же уставным фондом - 30 млн гривен. И в перечне его бенефициаров числятся те же компании - "ЮА Девелопмент" и фонд "Успешный". "ЮА Девелопмент", согласно данным Youcontrol, представляет Артем Юшков. Компания имеет уставной фонд в 50 млн гривен и специализируется на финансовых услугах. Фонд "Успешный" с с уставным капиталом 7 млн гривен также занимается финансовыми услугами. Уполномоченное лицо - Сергей Белик.

Артем Юшков является основателем First Casino. Собственно, в эту группу войдут 1CasinoGagarin и 1CasinoGrand в Одессе и Львове. В одном из интервью он рассказывал, что планировал открыть казино еще с октября прошлого года, но из-за задержек с легализацией рынка даты постоянно откладывались, что привело к немалым финансовым потерям. Он также анонсировал открытие заведений в Харькове, Житомире, Черновцах, Тернополе, Хмельницком и Белой Церкви.

Но, как стало известно "Стране" из своих источников, за этой компанией стоит сеть "Космолот".

Это известное в Украине онлайн-казино, которое работает уже много лет, несмотря на запрет игорки.

Одно время его причисляли к лотерейному оператору "Украинская национальная лотерея" (его контролирует окружение Петра Порошенко). Но, как заявлял гендиректор УНЛ Андрей Бочковский, у них действительно есть брэнд "Космолот", который предоставляет разного вида игровые лотоматы, а вот казино "Космолот", якобы, не имеет к ним никакого отношения.

Сайты онлайн-казино "Космолот" часто менялись, но по играм они пересекались с предложением от "Космолота" УНЛ.

Впрочем, как стало известно "Стране" из своих источников, "Космолот", финансирующий казино в Одессе и Львове, действительно уже не связан с УНЛ.

В 2019 году, как раз когда уже заговорили о легализации игорки, оно перешло под крышу другого лотерейного оператора - МСЛ, миноритарным акционером которого в свое время был нардеп и глава профильного комитета Данил Гетманцев.

"Космолот" работал какое-то время под крышей лотерейщиков, как и многие на игорном рынке. Сейчас разделились на четыре подразделения — онлайн-казино, стационарные казино, игоровые автоматы и немного "чернухи" - интернет-клубы, на которые не оформляются лицензии, но в которых можно будет играть. Чьи там деньги и есть ли "лотерейный" след — сказать сложно. Но на открытие казино требуется немалые средства — не меньше 10 млн долларов на одно заведение. То есть, спонсоры однозначно должны быть", — говорит глава ОО "Поддержка легализации игрового бизнеса в Украине" Елена Мочалова.

За казино в InterContinental (держатель лицензии ООО "Биллионаре казино компани") стоит также хорошо известная азартным украинцам сеть - "Фаворит". Она специализировалась на букмекерской деятельности.

По данным Youcontrol, "Биллионаре казино компани" появилась в январе прошлого года, ее уставной капитал 31 млн гривен, а конечный бенефициар - Андрей Матюха, который на игорном рынке известен как собственник сети "Фаворит".

"Да, это казино - проект "Фаворита", который давно работает на украинском букмекерском рынке. За сетью стоит Андрей Матюха, раньше, пока не запретили игорку, его сеть работала легально, потом их через правоохранителей загнали под лотерейщиков (одной из форм работы после запрета игорки стала покупка франшиз и ПО у операторов лотерей, которые работали оносительно легально - Ред) а, чтобы вообще остаться на рынке, им пришлось, по слухам, занести миллион долларов", — говорит наш источник.

Наконец, держатель лицензии на казино "Шангри Ла" в отеле Fairmont - ООО "Шторм Юкрейн" - появилось в августе прошлого года с уставным капиталом в 30 млн гривен. В списке его учредителей фигурирует киевлянин Руслан Нонка, а также закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный фонд «Бельфор» и нидерландская "Шторм Интернешнл Менеджмент сервис". В перечне бенефициаров есть также гражданин Швейцарии Майкл Боэттчер, который долгое время работал на игорном рынке России.

Нелегалы носят по 100 тысяч в месяц

По словам Елены Мочаловой, пока не работает модель онлайн-мониторинга, сложно будет проследить куда уходят деньги в украинских казино, и, следовательно, разобраться, кто в действительности за ними стоит. "Куда эти деньги чемоданами или в биткойнах будут выводиться - в Россию или офшоры - никто не знает. Но так как на открытие казино нужны серьёзные средства - не менее 10 млн долларов на одно заведение, понятно, что это - не проекты для компаний с уставным капиталом в 30 млн гривен", - говорит она.

Также, по словам Мочаловой, в Украине продолжает работать нелегальная игорка.

"Сейчас они перезапускаются как интернет-клубы. Схема следующая - ставят компьютеры, на которые раздают игровое ПО, терминал, через который можно сбросить деньги. Официально фирма предоставляет доступ в интернет, а чем уже там пользователь занимается, якобы, не их дело", — рассказала нам Мочалова.

По ее словам, у серых игорщиков, как и ранее, надежная крыша в лице правоохранителей, правда, плата повысилась. "От 50 тысяч до 100 тысяч за один зал в месяц, может быть и больше, в зависимости от уровня решения вопроса", — говорит нам Мочалова.