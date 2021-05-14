Занятия спортом помогают быстрее восстановиться после перенесенного Covid-19 и избежать постковидного синдрома. Для поддержания здоровья Всемирная организация здравоохранений рекомендует заниматься спортом 2,5 часа в неделю. Однако большинство украинцев не придерживаются таких рекомендаций, а среди наших соотечественников старше 60 лет показатель игнорирующих спорт составляет 92 %, хотя именно в этой возрастной группе отмечается наибольшее количество летальных исходов коронавирусной болезни.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По его словам, до начала пандемии уровень физической активности в Украине был гораздо выше.

Также Ляшко добавил, что многие взрослые украинцы проводят свой день в сидячем положении или даже полулежа, что также влияет на их физическую форму.

"Очень распространенным было и есть малоподвижное поведение. Взрослые ежедневно проводят в сидячем или полулежачем положении 4-6 часа в городской местности и 3,5 часа - в сельской ", - рассказал Ляшко и высказал обеспокоенность низкой физической активностью детей.

По его словам, за последние 7 лет показатель физической активности детей снизился на 17%. А 76% подростков и вовсе ведут малоподвижный образ жизни.

"В среднем современный ученик 5-9 классов проводит в положении сидя или лежа, не учитывая ночной сон, 10 часов в сутки", - сообщил Ляшко и добавил, что это приводит к нарушениям здоровья.

По данным медиков, риск развития заболеваний при низком уровне двигательной активности повышается на 20%.

На видео Ляшко о физических нагрузках - с 5:23

Ранее "Страна" писала о том, что ученые сообщили о необходимости отдельного лечения постковидного синдрома.

Также мы сообщали, что по данным Госстата, украинцы имеют избыточную массу тела и мало занимаются физкультурой.