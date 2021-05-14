Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал уменьшение количества олигархов в нашей стране, пока все они не станут "просто крупными бизнесменами".

Об этом глава государства написал в колонке для "Фокуса".

"Впервые за много лет не увеличилась, а уменьшилась количество олигархов. Минус Медведчук (Виктор, глава политсовета ОПЗЖ - Ред.)", - написал Зеленский.

Он добавили, что "будут еще минусы" до тех пор, пока все украинские олигархи не станут просто крупными бизнесменами.

"Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут", - написал президент.

Также Зеленский добавил, что в ближайшее время правительство представит законопроект о деолигархизации, "который утвердит системный взгляд на проблему".

Напомним, в апреле на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины президент Владимир Зеленский предложил разработать законопроект "О статусе олигарха", который позволит ограничивать влияние таких лиц.

Ранее президент рассказал, кого считает представителями "олигархического класса" в Украине. В список вошли бывший президент Петр Порошенко, глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук и другие.

Кроме того недавно в СНБО заявили, что в перечень олигархов могут попасть 13 человек.