Зеленский анонсировал уменьшение числа олигархов, пока все они не станут "просто крупными бизнесменами"
Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал уменьшение количества олигархов в нашей стране, пока все они не станут "просто крупными бизнесменами".
Об этом глава государства написал в колонке для "Фокуса".
"Впервые за много лет не увеличилась, а уменьшилась количество олигархов. Минус Медведчук (Виктор, глава политсовета ОПЗЖ - Ред.)", - написал Зеленский.
Он добавили, что "будут еще минусы" до тех пор, пока все украинские олигархи не станут просто крупными бизнесменами.
"Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут", - написал президент.
Также Зеленский добавил, что в ближайшее время правительство представит законопроект о деолигархизации, "который утвердит системный взгляд на проблему".
Напомним, в апреле на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины президент Владимир Зеленский предложил разработать законопроект "О статусе олигарха", который позволит ограничивать влияние таких лиц.
Ранее президент рассказал, кого считает представителями "олигархического класса" в Украине. В список вошли бывший президент Петр Порошенко, глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук и другие.
Кроме того недавно в СНБО заявили, что в перечень олигархов могут попасть 13 человек.