Скандальный экс-нардеп от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна снова отметился радикальными действиями.

В этот раз он устроил драку в прямом эфире телеканала "ПравдаТут". Барна набросился на нардепа Дмитрия Соломчука из "Слуги народа", поставив ему синяк под глаз.

Это далеко не первая выходка политика. Ранее он прямо в зале Верховной Рады стаскивал с трибуны премьера Арсения Яценюка, чем и приобрел широкую известность.

Рассказываем подробности последнего инцидента, а также напоминаем другие скандальные случаи с Барной.

"Быдло зеленое"

Инцидент произошел 13 мая в студии киевского телеканала "ПравдаТут" во время программы "Политика без правил".

Гости обсуждали рынок земли. Дмитрий Соломчук постоянно вставлял ремарки в спич Олега Барны, на что получил от него замечание: "Не ведите себя как быдло зеленое".

Затем Соломчук припомнил Барне знаменитый эпизод с выносом Арсения Яценюка с трибуны, после чего собственно и вспыхнула драка.

Барна набросился на нардепа Соломчука, повалил его на диван и несколько раз ударил. После чего у "слуги народа" под глазом появился большой синяк.

Солончук отделался гематомой

В итоге потасовку удалось прекратить ведущему, а ее участников рассадили по разным углам студии.

После инцидент Дмитрий Соломчук написал заявление в полицию. Об этом депутат рассказал в комментарии "Стране".

"Полиция зафиксировала, заявление я написал, а там решим. Есть какие-то повреждения, их зафиксируют врачи. Я на это не обращаю сильно внимания. Мне от Барны ничего не нужно, он неадекватный.

Таких людей не должны приглашать в студии. И вообще, кажется, такие люди не должны ходить даже по улице, так как на любые замечания — могут бросаться на людей. Какую ответственность он должен понести? Изолировать от населения. И чтобы больше таких нардепов не было, потому что человек не может на никакие вопросы ответить. Из-за этого у него истерика началась", - прокомментировал "слуга народа".

Другие выходки Олега Барны

Экс-нардеп не раз попадал в скандальные ситуации и до недавней драки в телеэфире.

1. Одна из самых запоминающихся произошла в 2015 году. Барна вынес с трибуны парламента тогдашнего премьера Арсения Яценюка.

Яценюк рассказывал в Раде о достижениях правительства, после чего депутаты начали задавать премьеру вопросы. Больше всех острыми вопросами Яценюку досаждали нардепы от БПП.

После словесных пикировок член БПП Дмитрий Лубинец обвинил Кабмин в провальной работе. На что Яценюк парировал с издевкой: "У "Народного фронта" в правительстве всего трое министров. Вызовите своего министра энергетики Демчишина на комитет и поговорите с ним". То есть Яценюк обозначил, что большая часть министров тогда были представителями БПП.

Депутатов от партии Порошенко это возмутило. Часть из них покинули сессионный зал. В это время Барна внезапно взял букет красных роз, который фракция приготовила для поздравления с днем рождения Николая Томенко, и направился к трибуне. На глазах у изумленных парламентариев он подошел к главе Кабмина, бесцеремонно сунул ему в руки цветы и начал выталкивать с трибуны.

Пока представители "Народного фронта" бежали на подмогу своему лидеру, Барна успел схватить Яценюка одной рукой за пах и поднять, пытаясь вынести с трибуны.

В итоге все завершилось потасовкой с участием нескольких десятков депутатов.

2. В 2017 году депутат на своем авто снес с рельс трамвай. ДТП произошло на площади Победы в Киеве. Барна признал, что это была его вина. "Машина, которую я обгонял, заступила обзор" - пояснил нардеп. Также он сказал, что спешил на поезд.

За рулем автомобиля Skoda, который врезался в трамвай находился депутат Барна

3. Не стесняется Барна в выражениях. В 2018 году за вопрос о кнопкодавстве он послал журналиста "на х@й", а потом требовал, чтобы его лишили аккредитации в Верховную Раду.

Корреспондент пытается спросил у Олега Барны, не стыдно ли ему кнопкодавить и зачем он этим занимается. Ответ на это был нецензурным. На вопрос о том, почему он так неуважительно общается, в ответ Барна спросил: "Ты что, нетрадиционной ориентации?"

(на видео присутствует нецензурная лексика)

4. Не впервые Барна участвует в потасовках в прямом эфире. Так, три года назад он подрался с внефракционным депутатом Юрием Левченко из "Свободы".

Это произошло в эфире парламентского телеканала "Рада", во время итогового прямого эфира программы "Proпарламент". Обстановка начала накаляться после того, как Барна выдал тираду из которой следовало, что депутаты, которые не прошли АТО и не были мобилизованы, не имеют морального права говорить о военном положении и госбюджете. Также он назвал "Свободу" политическими импотентами.

Левченко в ответ назвал Барну "прислужником олигархата" и заявил, что Барна уже "показал свой уровень, как человек, который пьяным врезается в трамвай в Киеве". После этого Барна подошел к креслу Левченко, нанес ему несколько ударов и завалил соперника на пол. После чего покинул студию.

5. В 2019 году в разгар выборов экс-депутат после эфира на канале ZIK напал на представителя команды Зеленского Святослав Юраш.

Инцидент случился после политического шоу "Игра с огнем". На нем обсуждалась тема второго тура президентских выборов и предстоящих дебатов кандидатов в президенты. При этом Олег Барна не участвовал в передаче, а приехал к окончанию эфира, услышав, о чем говорит Юраш. В коридоре нардеп схватил Юраша за горло и несколько раз пнул, порвав рубашку. Мужчин разняли охранники, они же вывели депутата из здания.

Юраш после стычки с Барной

6. Также в бытность депутатом Барну обвиняли в сексистских высказываниях, когда он предложил нардепам Виктории Войцицкой и Елене Сотник прийти вечером к нему в гостиницу и поставить подписи для отставки Яценюка. "Я вечером там нахожусь. Заходите, будет приятно и полезно, вопросов нет", — сказал тогда Барна.