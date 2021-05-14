Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал санкции, введенные против главы политсовета "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука.

Об этом говорится в колонке Зеленского для журнала Фокус, которая появилась на следующий день после вынесения Виктору Медведчуку Печерским судом санкции в виде круглосуточного домашнего ареста.

"С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", - написал Зеленский.

Он также пообещал, что подобные методы "минусовки" будут предприняты и против других олигархов пока все они "не станут просто крупными бизнесменами".

О решении суда по пресечения Медведчуку Зеленский ничего не написал.

Напомним, 13 мая суд избрал меру пресечения главе политсовета "Оппозиционной платформы" Виктору Медведчуку. Ему 11 мая объявили о подозрении в государственной измене. А также в расхищении ценностей на оккупированной территории - в Крыму.

Медведчуку вменяли передачу России месторождения "Глубокое" на черноморском шельфе. Еще один эпизод обвинения - якобы участие нардепа в создании организации, которая занималась "утечкой мозгов" из Украины.

"Страна" вчера детально разбирала все эти эпизоды - к ним очень много вопросов. А главное - они никак не согласуются с санкциями, которые ввели против Медведчука за "финансирование терроризма" еще в феврале.

Тем не менее, следствие планировало взять депутата под стражу - с альтернативой гигантского залога в размере 300 миллионов гривен. Эта сумма уже вошла в список залоговых рекордов Украины. Правда, непонятно было, с чего Медведчук заплатит - учитывая, что на все его счета и активы наложены санкции. В итоге санкция суда - круглосуточный домашний арест.

14 мая на Медведчука надели элекронный браслет.