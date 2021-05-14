Владимир Зеленский после суда по Медведчуку написал колонку для Фокуса. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал санкции, введенные против главы политсовета "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука

Об этом говорится в колонке Зеленского для журнала Фокус, которая появилась на следующий день после вынесения Виктору Медведчуку Печерским судом санкции в виде круглосуточного домашнего ареста.

"С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", - написал Зеленский.

Он также пообещал, что подобные методы "минусовки" будут предприняты и против других олигархов пока все они "не станут просто крупными бизнесменами".

О решении суда по пресечения Медведчуку Зеленский ничего не написал.

Напомним, 13 мая суд избрал меру пресечения главе политсовета "Оппозиционной платформы" Виктору Медведчуку. Ему 11 мая объявили о подозрении в государственной измене. А также в расхищении ценностей на оккупированной территории - в Крыму. 

Медведчуку вменяли передачу России месторождения "Глубокое" на черноморском шельфе. Еще один эпизод обвинения - якобы участие нардепа в создании организации, которая занималась "утечкой мозгов" из Украины. 

"Страна" вчера детально разбирала все эти эпизоды - к ним очень много вопросов. А главное - они никак не согласуются с санкциями, которые ввели против Медведчука за "финансирование терроризма" еще в феврале. 

Тем не менее, следствие планировало взять депутата под стражу - с альтернативой гигантского залога в размере 300 миллионов гривен. Эта сумма уже вошла в список залоговых рекордов Украины. Правда, непонятно было, с чего Медведчук заплатит - учитывая, что на все его счета и активы наложены санкции. В итоге санкция суда - круглосуточный домашний арест.

14 мая на Медведчука надели элекронный браслет.

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