Народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук написал заявление в полицию на экс-нардепа от "Блока Петра Порошенко" Олега Барну, который набросился на него в эфире "Правда.Тут".

Об этом Соломчук рассказал в комментарии "Стране".

"Полиция зафиксировала, заявление я написал, а там решим. Есть какие-то повреждения, их зафиксируют врачи. Я на это не обращаю сильно внимания. Мне от Барны ничего не нужно, он неадекватный.

Таких людей не должны приглашать в студии. И вообще, кажется, такие люди не должны ходить даже по улице, так как на любые замечания — могут бросаться на людей. Какую ответственность он должен понести? Изолировать от населения. И чтобы больше таких нардепов не было, потому что человек не может на никакие вопросы ответить. Из-за этого у него истерика началась", - рассказал Соломчук.

Напомним, Барна во время прямого эфира программы "Политика без правил" набросился на Соломчука, повалил его на диван и несколько раз ударил. После этого на лице "слуги народа" появился синяк. Конфликт возник во время разговора о рынке земли.

Это не первый раз, когда Олег Барна нападает на людей. В 2019 году он подрался с представителем команды Зеленского после эфира на канале ZIK.