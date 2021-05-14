В пятницу, 14 мая, Одесский областной апелляционный суд продолжает рассматривать апелляцию радикала Сергея Стерненко на семилетний приговор, который он получил по делу о похищении и пытках человека.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Судьи должны либо утвердить, либо отменить приговор. Вероятнее всего, сегодняшнее заседание будет не последним, окончательный вердикт утвердят в другой день.

Отметим, что сегодняшнее заседание - уже третье, на котором рассматривается жалоба адвокатов Стерненко на приговор радикалу. Прошлые состоялись 16 и 23 апреля.

После прошлого заседания, 23 апреля, соратники радикала Стерненко начали готовиться к протестам, чтобы "не дать посадить его за решетку". Причиной послужило то, что суд согласился включить в дело доказательства от прокуроров. Впрочем, оказалось, что они сугубо процессуальные и свидетельствуют, что материалы обвинения были собраны законно.

Приговор по делу о похищении Сергея Щербича, а также пытках и вымогательстве, который Стерненко получил 23 февраля, - семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества. Именно его сейчас пытаются оспорить адвокаты.