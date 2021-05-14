Нардепы от "Слуги народа" внезапно внесли в Верховную Раду еще один законопроект относительно Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), который представляет собой альтернативу их же законопроекту, зарегистрированному в апреле.

Согласно информации на сайте парламента новый законопроект зарегистрирован в четверг, 13 мая.

Принципиальная разница документов заключается в единственном моменте - в формировании конкурсной комиссии по отбору главы НАБУ.

В первом проекте в комиссию входит шесть человек - трое от СНБО и трое от Кабмина по предложениям международных партнеров. В новом проекте - все шестеро - от Кабмина, в том числе трое от партнеров.

Напомним, ранее Конституционный суд признал неконституционной процедуру назначения главы НАБУ указом президента.

После этого Кабинет министров подготовил законопроект №5070, одна из правок которого может создать возможность для увольнения действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

А в начале марта появилась информация, что "Слуги народа" хотят собраться на внеочередное заседание, чтоб запустить процесс отставки главы НАБУ.