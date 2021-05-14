"Укрзализныця" (УЗ) открыла продажу билетов на международные поезда Чоп - Захонь (Венгрия) и беспересадочных вагона Киев - Вена (Австрия), курсирование которых возобновится с 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в пятницу, 14 мая.

Поезда Чоп-Захонь будут курсировать с 1 июня ежедневно с отправлением из Захони и Чопа исключительно на участке Захонь – Чоп - Захонь. "Укрзализныця" также открыла продажу билетов на два беспересадочные вагоны Киев - Вена отправлением из Киева с 1 июня, обратно из Вены со 2 июня ежедневно.

"Укрзализныця полностью готова к возобновлению железнодорожного сообщения со странами Европы. Уверен, что дальнейшая стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции позволит нам уже скоро восстановить другие важные международные рейсы. Среди приоритетных направлений - Польша", - заявил и.о. председателя правления "УЗ" Иван Юрик.

Отметим, пока для украинцев нет свободного доступа в страны ЕС. Ни Австрия, ни Венгрия также не сообщали о желании открыть границу с нашей страной.

Напомним, "Укрзализныця" объявила о запуске пригородной электрички с возможностью перевозки велосипедов.

Также "Страна" сообщала, что до конца года билеты на поезда "УЗ" подорожают на 16%.