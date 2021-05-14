В Челябинске полицейские задержали мужчину, который как и 19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу казанской школе, назвал себя богом.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash в пятницу, 14 мая.

По их данным, 25-летний Денис Кузнецов выкладывал в интернет много разных видеороликов, большинство из них с религиозным уклоном. Полиция наблюдала за его соцсетями, а после задержала мужчину. По данным правоохранителей, соседи часто жаловались на неадекватное поведение мужчины.

"Он пел на весь подъезд, пьяный спал на крыльце и вообще вёл себя неадекватно. В последний раз стучал по стенам и пугал женщину из соседней квартиры. Кузнецова забрали в отделение, оттуда - передали медикам, они проследят за его психическим состоянием", - говорится в сообщении.

В своем видеообращении он заявил, что его зовут "Денис, Отче наш".

Напомним, 11 мая в Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе, в которой сам учился. На допросе преступник заявил, что он "родился богом" и он "избранный".

В результате стрельбы погибли девять человек. Еще 20 человек пострадали.

Ранее советский районный суд Казани избрал меру пресечения казанскому стрелку в виде содержания под стражей на два месяца - на время проведения досудебного расследования. Сам Гальвиев против этого не возражал.

Согласно данным следствия, Галявиев не состоял на учете ни у психиатра, ни у нарколога. Но парень неоднократно обращался к медикам с сильными головными болями, ему поставили диагноз, который свидетельствует о заболевании головного мозга.

Также мы рассказывали, что в колледже, где учился казанский стрелок, был еще один студент, называвший себя богом. Он покончил с собой.